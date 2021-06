Park der Villa Schwinn : Aufregung: Eine Eiche soll weichen

Zweibrücken Bürger in Zweibrücken sind besorgt: Am Freitag wird im Park der Villa Schwinn ein weiterer Baum gefällt. UBZ, Hausmeister und Eigentümer stellen auf Anfrage aber klar: Die Stieleiche ist schwer krank.

(eck) Eine alte Eiche im Park der Villa Schwinn soll am Freitag gefällt werden. Das sorgt im Vorfeld für einige Aufregung in der Rosenstadt. Besorgte Bürger wandten sich am Dienstag an den Pfälzischen Merkur. Tenor: Schon wieder werde einem Baum in besagtem Park auf die Pelle gerückt. Ob das nicht in Zusammenhang mit den Plänen eines Investors steht, rund um das Ensemble Villa Schwinn mehrere Wohnhäuser hochzuziehen (wir berichteten mehrfach)?