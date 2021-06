Ausstände wohl auch in Zweibrücken : Im Busgewerbe drohen neue Streiks — auch in Region

Ein Foto vom letzten Warnstreik der Busfahrer vom 6. Mai: Der ZOB (Zentraler Omnibusbahnhof) in Zweibrücken präsentierte sich wie verwaist. So könnte es am Montag, 7. Juni wieder aussehen, sollten die Fahrer der Verkehrsgesellschaft Zweibrücken dem Aufruf von Verdi zum „Solidaritätsstreik“ folgen. Foto: Mathias Schneck

Mainz/Zweibrücken Die Gewerkschaft Verdi will die angekündigten Streiks im privaten Omnibusgewerbe in Rheinland-Pfalz kommende Woche umsetzen. Die Arbeitskampfmaßnahmen sollen am frühen Montagmorgen um drei Uhr beginnen, wie Verdi am Donnerstag mitteilte.

Ende soll am folgenden Sonntagabend sein. Weite Teile des Landes sollen betroffen sein, auch Teile des Schulverkehrs. Zwar habe nach einem Sondierungsgespräch eine befriedende Lösung vorgelegen, diese sei dann aber von der Vereinigung der Arbeitgeberverbände Verkehrsgewerbe Rheinland-Pfalz (VAV) zurückgezogen worden, erklärte Verdi.

Die Gewerkschaft hatte in dem Konflikt auch schon Warnstreiks organisiert, auch in Zweibrücken. Nun müssen die Kunden des privaten Busgewerbes erneut in der Rosenstadt mit Ausständen zu rechnen, denn Verdi hat die Verkehrsgesellschaft Zweibrücken zu „Solidaritätsstreiks“ aufgerufen.

(dpa)