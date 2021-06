Was jetzt in Zweibrücker Heimen gilt : Vorsicht ist besser als Nachsicht

Was jetzt in Zweibrücker Heimen gilt

Zweibrücken Die Spitzen der Seniorenheime in Zweibrücken haben sich über die Regeln für die nächsten Tage verständigt. Was jetzt gilt.

Die Senioren in den Heimen und die Pflegekräfte gehörten zu den ersten Personengruppen, die sich gegen Corona impfen lassen konnten. Trotzdem kehrte das normale Leben nur langsam zurück in die Einrichtungen: Es wurde weiter getestet, es wurden weiter Masken getragen, das Leben blieb auch für die vollständig Geimpften Bewohner eingeschränkt. Vor dem Hintergrund der neuen Regelungen in Rheinland-Pfalz, die sich an der Immunisierungsquote und den Inzidenzwerten orientieren, haben sich die Spitzen der Pflegeeinrichtungen in Zweibrücken in einer Video-Konferenz auf gemeinsame Regeln verständigt.