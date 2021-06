Wo hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Mit flotten Beinen ist auf diesem Parkett derzeit niemand unterwegs, dabei erinnert der Eingang mit seiner geschwungenen Verglasung an den Glanz vergangener Zeit. Aber wo in der Verbandsgemeinde befindet sich dieses Gebäude? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.