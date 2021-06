Sonderimpfungen am 4., 5. und 12. Juni : Bei John Deere wird schon vor offiziellem Startschuss gepikst

Zweibrücken Betriebsrat erklärt: Wir wollten nicht bis Montag warten, daher werden am Freitag und Samstag insgesamt 190 Mitarbeiter geimpft — 300 hätten gewollt.

(eck) Am Montag ist es soweit: Dann startet das bundesweite Impfprogramm für die Unternehmen landauf, landab. Die Betriebsärzte, die vielfach schon seit Monaten darauf warten, in den Firmen piksen zu dürfen, sind dann gefragt.

Am Montag ist es soweit? Nicht ganz. Zumindest mit Blick auf den Landmaschinen-Hersteller John Deere in Zweibrücken. Der Betriebsrat dort wollte das Tempo forcieren und hat organisiert, dass bereits an diesem Freitag und Samstag geimpft wird. Das erklärt Marc Möller, Freigestellter Betriebsrat und Vorsitzender der Vertrauensleute von John Deere in Zweibrücken, im Gespräch mit dem Pfälzischen Merkur.

Am Freitag impfe Metz im Werk an der Homburger Straße in der Zeit von 14.30 bis 20 Uhr und am Samstag zwischen elf und 20 Uhr. Laut Möller ist geplant, an beiden Tagen insgesamt 190 Mitarbeiter zu impfen – alles Beschäftigte des Zweibrücker Werks.