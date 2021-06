Rat Kleinbundenbach entscheidet über Standort : Neue Kita kommt in Nähe der Reithalle

Kleinbundenbach Nach intensiver Prüfung von drei Standort-Alternativen hat der Ortsgemeinderat Kleinbundenbach nun die Entscheidung getroffen.

Neben dem Platz auf der grünen Wiese gegenüber der Reithalle, im Anschluss an die Dorfrandbebauung, gab es als zweite Baumöglichkeit westlich der Reithalle. Dort hat zwar die Gemeinde selbst Eigentumsrechte am Grundstück, womit also der Kostenfaktor Grunderwerb entfiele – doch gegen diesen Standort sprachen insbesondere die Kosten für den Bau einer Zuwegung und vor allem war die Entwässerungsfrage der Einrichtung ein Problem. Martin Grub: „Mit natürlichem Gefälle ist da nichts zu machen, wir müssen über eine Hebeanlage das Schmutzwasser in den Hauptkanal bringen.“ Keine zusätzlichen Erschließungskosten, wieder für Straße, Wasser noch Abwasser würden beim dritten Grundstück, einem ehemals landwirtschaftlich genutzten Grundstück in der Ortslage, an der Hauptstraße gelegen, anfallen. Der Nachteil allerdings hier: Neben einem höheren Grundstückspreis müsste eine Scheune abgerissen werden. „Da sind dann auch noch Fundamente im Boden drin, doch grob kann man nach einer Besichtigung vor Ort die Kosten schon abschätzen, die wir mit rund 40 000 Euro taxiert haben“, so Grub. Bei der topografischen Lage der drei Grundstücks gab es gleichfalls nuancierte Unterschiede.