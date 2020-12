Schimmelflucht : Schulcontainer in Stambach bereit

Schulcontainer in Stambach bereit

Contwig Sie sind als Ausweichquartier für die Pestalozzi-Schüler aus Contwig gedacht.

Nach den Weihnachtsferien werden die Grundschüler aus der vor gut einem Jahr wegen Schimmelbefalls geschlossenen Pestalozzigrundschule Contwig Schulbänke in Containern bei der Grundschule in Stambach drücken – sobald wieder echte und nicht nur virtuelle Schulbänke gedrückt werden. Wie lange die Viertklässler in Stambach bleiben müssen, steht noch nicht fest. Auf drei Jahre allerdings sind die Container schon mal angemietet. Kosten dafür: 300 000 Euro.