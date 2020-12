Corona in der Südwestpfalz : 21 weitere Fälle von Corona registriert

Zweibrücken Eine weitere Person, die mit dem Virus infiziert war, ist gestorben.

(red) Nach aktuellem Stand (Dienstag, elf Uhr) wurden im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 21 weitere positive Corona-Tests registriert. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) stuft den Landkreis mit einer Inzidenz von 127,6 aktuell in der Risikostufe rot ein. Die aktuelle Lage des LUA für den Warn und Aktionsplan sieht die Städte Pirmasens (164,1) und Zweibrücken (87,7) in rot. Betroffen sind auch verschiedene Einrichtungen: Je ein Bewohner der Pirminius Wohnanlage sowie des Hauses Bethesda wurden positiv auf das Virus getestet. Außerdem ist ein weiterer Todesfall zu beklagen, der zu den Corona-Opfern gezählt wird. Der zwischen 80 und 90 Jahre alte Einwohner der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land war nicht an, aber mit einer Corona-Erkrankung gestorben.

Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 264 bestätigte positive Fälle aktiv, 37 weniger als am Vortag. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 89 (-15), Zweibrücken 35 (-9) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 21 (-2), Hauenstein 11 (-1), Pirmasens-Land 13 (-0), Rodalben 20 (-0), Thaleischweiler-Wallhalben 52 (-4), Waldfischbach-Burgalben 7 (- 2) und Zweibrücken-Land 16 (-4). Insgesamt wurden bis heute 1601 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. Bislang sind im Bereich des Gesundheitsamtes 29 Personen mit Corona-Infektion verstorben. Die 1601 bestätigten Fälle verteilen sich auf Pirmasens (356/9 neu), Zweibrücken (312/2 neu), die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland (152), Verbandsgemeinde Hauenstein (95/1), die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land (105/1), Verbandsgemeinde Rodalben (91/3), die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben (223/3), Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben (107) und die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land (159/2). Ein Fall außerhalb des Zuständigkeitsbereiches wird in der kumulierten Fallzahl mitgeführt.