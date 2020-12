Verein Waldritter-Südwest : Waldritter verschenken Zeit an Einsame

Contwig-Stambach Seit dem Frühjahr unterstützen die Waldritter-Südwest als freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe Hilfebedürftige mit Einkaufshilfe, technischem Notdienst oder bei der Notbetreuung. Jetzt, in der Advents- und Weihnachtszeit, wollen die jungen Menschen einsamen Senioren ihre Zeit schenken. Um beide zusammenzubringen, ist oft Mithilfe von außen gefordert.

„Gerade jetzt wollen wir einfach für die Menschen da sein“, erklärt Dieter Simon. Er ist der pädagogische Leiter der Waldritter-Südwest mit Stammsitz in Contwig-Stambach. Die Waldritter sind ein anerkannter freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe. Bereits seit dem ersten Lockdown im Frühjahr bieten die Waldritter einen Einkaufsservice oder einen technischen Notdienst für Hilfebedürftige an.

So bat eine Dame aus Berlin über das Corona-Hilfe-Telefon um Unterstützung für ihre 82-jährige Tante in Zweibrücken. Diese wohne im ersten Stock eines Mietshauses und der Paketdienst weigere sich, den neu bestellten und dringend benötigten Fernsehsessel weiter als bis an die Straßenkante zu bringen. „Den neuen Sessel in die Wohnung zu tragen, aufzustellen und den alten, verschlissenen Sessel einzupacken und am Wertstoffhof abzugeben war eigentlich die kleinere Sache“, berichtet Daniel Simon. Viel wichtiger sei oft das Gespräch.