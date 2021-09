Tierschützer verbreiten Video : Junge in Pirmasens tritt auf Hund ein und wird gefilmt

In einem Hinterhof in der Winzler Straße in Pirmasens soll der junge Hund von einem Jugendlichen misshandelt worden sein. Der Tierschutzorganisation Peta wurde ein Video zugespielt, das deutschlandweit für Aufregung in „Sozialen Medien“ sorgt und Pirmasens in die Schlagzeilen bringt. Foto: Screenshot Peta-Video