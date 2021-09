SERIE KANDIDATEN FÜR DIE BUNDESTAGSWAHL IM WAHLKREIS 210 : Natur wichtiger als Windräder

Südwestpfalz Zwölf Direktkandidaten treten im Wahlkreis 210 an, zu dem Zweibrücken und der Landkreis Südwestpfalz gehören. In einer Serie stellen wir die Bewerber vor. Heute: Erika Watson, FDP.

Chancengerechtigkeit in der Südwestpfalz – das hat sich Erika Watson aus dem Zweibrücker Stadtteil Hengsbach, die für die Freien Demokraten im Bundestag kandidiert, auf die Fahnen geschrieben. Damit will die Englisch- und Kunst-Lehrerin allen Bürgern ermöglichen, sich sowohl in der Region als auch als globaler Weltbürger zu verwirklichen.„Nicht jeder ist gleich. Jeder kennt sich in seinem Metier aus und soll das, was er kann, auch ausleben können“, erklärt sie. Dabei solle jeder Bürger die Möglichkeit haben, sowohl „Dorfkind“ in seiner Heimat zu bleiben, als auch sich auswärts – in einem anderen Land zum Beispiel – eine Existenz aufzubauen.

Sie will die Offenheit, den Freiheitsgedanken der Bürgern fördern und setzt sich für offene Grenzen ein. Ein Schritt in diese Richtung wäre die Einführung eines „Europasses“, ein Ausweisdokument, dass das den Personalausweis und den Reisepass vereint. „Damit können sich die Bürger in ganz Europa zugehörig fühlen“, erläutert sie.

Zur Person 1976 geboren in Panama City, Florida 1996 Abitur am Helmholtz-Gymnasium Zweibrücken 1996-98 Ausbildung zur Pferdewirtin 2000 Eintritt in die FDP 2003 Abschluss Lehramtsstudium Anglistik und Bildende Kunst für die Realschule Seit 2016 Stadtverbandsvorsitzende Zweibrücken Seit 2018 Mitglied im Landesvorstand der FDP-Rheinland-Pfalz, stellvertretende Vorsitzende für den Landesfachausschuss Bildung RLP Seit 2020 Mitglied Bundesfachausschuss Bildung, Forschung und Technologie

„Mit dem Freiheitsgedanken geht Verantwortung einher, dafür ist der europäische Einheitsgedanke wichtig“. Daher will sie ein Einwanderungsgesetz einführen. Dieses soll die Voraussetzungen festlegen, die Einwanderer brauchen, um eine Aufenthalts- oder Arbeitsgenehmigung in Deutschland zu erhalten.

Ganz klar grenzt sie diesen Gesetzesentwurf zur Flüchtlingspolitik, sprich: dem Umgang mit Asylbewerbern, ab. „Das ist eine humanitäre Aufgabe, die es zu lösen gilt. Die stellen einen Antrag auf Asyl, also auf Schutz. Da darf es keinen Stopp geben“, macht sie ihre Position deutlich.

Der von der Regierung beabsichtigten Errichtung von Windkraftanlagen im Pfälzerwald erteilt sie eine klare Absage: „Klimaschutz heißt, schützen, was da ist“, betont die 44-Jährige, „und Naturschutz steht über Windrädern“. Der Pfälzerwald sei ein Alleinstellungsmerkmal, da solle keine Verspargelung stattfinden, betont Watson. Andererseits spreche die Landesregierung im Koalitionspapier lediglich davon, dass mögliche Stellplätze für Windräder untersucht werden sollen, „da wird mehr hochgekocht, als es eigentlich ist“, beruhigt sie.

In puncto Klimaschutz setzt sie auf die Forschung. In die soll zuerst investiert werden, um Alternativen zu Windenergie zu untersuchen. „Es gibt noch keine Idee außer Solaranlagen, doch auch dafür werden die notwendigen Rohstoffe wie Silizium knapp“, stellt sie nüchtern fest. Wo soll die Energie also herkommen, wenn nicht aus Atomkraft, fragt sie sich und kritisiert den geplanten Atomausstieg Deutschlands Ende 2022.

Um die Wissenschaft zu fördern, will Watson die Standorte Zweibrücken und Pirmasens mit dem Standort „KI“ in Kaiserslautern auszubauen.

Bezüglich der Politik an Schulen will Watson den „Bildungsföderalismus“ aufbrechen, das heißt: sie will eine einheitliche Schulpolitik für alle Länder. „Wenn ein Dorfkind nach Sinsheim zieht, dann hat es dort in der Schule ganz andere Bücher mit ganz anderen Inhalten und Bildungsstandards“, verdeutlicht sie ihr Anliegen an einem Beispiel.

Doch nicht nur Unterrichtsziele und Bücher sollen standardisiert werden, auch die zentralen Abschlussprüfungen wie das Zentralabitur und eine einheitliche Abschlussprüfung für den Realschulabschluss seien bisher nur im Saarland und in Bayern eingeführt.