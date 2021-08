Polizei sucht Herrchen : Hund in Kleinblittersdorf angefahren

Hund in Kleinblittersdorf angefahren

Kleinblittersdorf Die Polizei sucht den Halter eines Hundes, der am Mittwochabend in Rilchingen-Hanweiler von einem Auto angefahren wurde. Das Tier wurde leicht verletzt. Doch obwohl der Hund gechipt ist, konnte der Eigentümer noch nicht gefunden werden.

Ein herrenloser Hund ist am Mittwochabend gegen 20.45 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße in Rilchingen-Hanweiler (Gemeinde Kleinblittersdorf) angefahren worden. Das teilt die Polizeiinspektion Saarbrücken mit.