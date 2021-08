Weitere Infektion in Pirmasens : Ein neuer Corona-Fall in Zweibrücken

Südwestpfalz Die Corona-Infektionslage im Gesundheitsamtsbezirk Südwestpfalz bleibt vergleichsweise entspannt. Während die in Rheinland-Pfalz am Montag laut Landesunterscuchungsamt bei 17,8 lag, war sie in Zweibrücken (2,9) und dem Landkreis Südwestpfalz (2,1) deutlich darunter, in Pirmasens (1,4) geringfügig darunter.

Das Gesundheitsamt bestätigte am Montag zwei Covid-19-Neuinfektionen, und zwar in Zweibrücken und Pirmasens.

Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 25 bestätigte positive Fälle aktiv, so viele wie am Freitag. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 15, in Zweibrücken fünf (+1) sowie in den Verbandsgemeinden Dahn, Pirmasens-Land, Rodalben, Thaleischweiler-Wallhalben (-1) und Zweibrücken-Land je eine Person.