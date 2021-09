Frauenfrühstück auf dem Gelände des Contwiger Freibads : Mit Humor geht alles besser

Contwig Die Stimmung beim Frauenfrühstück auf dem Gelände des Contwiger Freibads war fröhlich. Humorberaterin Nadine Kipper erarbeitete mit den rund 100 Frauen mit Witz, wie sich Humor auswirkt und wie sie gute Laune für trübe Zeiten konservieren können.

Nachdem sich alle an dem liebevoll und reichlich zusammengestellten Büfett gestärkt hatten, wurde es noch heiterer. „Einen schönen, leichten, spaßigen Morgen“ hatte Yvonne Sarther in dieser anspruchsvollen Zeit im Blick und Nadine Kipper von Clowns ohne Grenzen als Vortragsrednerin eingeladen. Die als Humorberaterin ausgebildete Improvisations-Künstlerin verfolgt das Ziel, „meine Freude am Humor rüberzubringen“. Humor könne negativ sein auf Kosten anderer oder positiv und aufwertend, ein „Schmiermittel“ zwischen den Menschen, ebenso wie lächeln. „Ein Lächeln ist der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen“, zitierte sie. „Es schafft Vertrauen.“ Humor fördere die Kreativität, weil er einen anderen Blick auf eine Situation erlaube als etwa Ärger über ein Missgeschick und so seien humorfähige Leute erfolgreicher.