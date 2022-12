Ortsgemeinderat einig : DGH Bechhofen soll abgerissen werden

Bechhofen Anstelle des Dorfgemeinschaftshauses könnte nicht nur die Freizeit- und Bildungszone gestärkt werden, sondern zudem auch eine Altenpflege­einrichtung entstehen.

Die Informationen für den Verbandsgemeinderat seien eigentlich noch für das Jahr 2022 vorgesehen gewesen, mussten aufgrund verschiedener Unwägbarkeiten aber auf das kommende Frühjahr verschoben werden, berichtet Bernhard: „Wenn jetzt die Ortsgemeinde sich dafür entschieden hat, dass ein gemeinsamer Weg für ein zukunftsweisendes Konzept auf der Schmittenflur entstehen kann, so ist das nur zu begrüßen, denn unterm Strich werden wir alle davon profitieren. Ich denke, dass eine sinnvolle Entwicklung in der Raumzone, wo sich im Augenblick noch das marode Dorfgemeinschaftshaus befindet, tatsächlich der richtige Schritt in eine gute Zukunft für Grundschule und Ort Bechhofen gemacht werden kann. Die Verbandsgemeinde als Grundschulträger und die Ortsgemeinde mit ihren Aufgaben für Kindergarten, Freizeit und die Senioren des Ortes sollten im engen Schulterschluss sich den künftigen Aufgaben stellen. Es wäre doch fatal, würde die Kommunalpolitik gerade bei einem solchen Projekt, das regelrecht nach Zusammenarbeit schreit, scheitern. Es muss im Sinn aller sein hier etwas zu entwickeln, das zukunftsweisend ist. Mit dem passenden Augenmaß, mit den finanziellen Möglichkeiten. Aber, auch mit einem vorhandenen Zeitdruck. Ein Hin und Her wird es jetzt nicht mehr geben.“