Diskussion über mögliche negative Folgen : Gemeinde Beckingen: Keine Klage gegen Grubenflutungen

Die RAG will unterhalb der Bergwerks-Anlage Duhamel in Ensdorf das Grubenwasser ansteigen lassen. Gegen diese Pläne klagen einige umliegende Kommunen – die Gemeinde Beckingen wird sich diesen Klagen allerdings nicht anschließen, hat jetzt der Gemeinderat beschlossen. Foto: BeckerBredel

Beckingen Die Gemeinde Beckingen wird nicht gegen den geplanten Grubenwasseranstieg klagen. Dies beschloss der Gemeinderat mit großer Mehrheit.

Die Gemeinde Beckingen wird keine Klage gegen den geplanten Anstieg von Grubenwasser im ehemaligen Bergwerk Ensdorf erheben. Dies beschloss der Gemeinderat in seiner Novembersitzung mit großer Mehrheit (zwei Nein-Stimmen und drei Enthaltungen). Die Ruhrkohle AG (RAG) beabsichtigt, will das Grubenwasser in ehemaligen Bergwerken auf 320 Meter unter Null ansteigen lassen – unter anderem auch auf der Anlage Duhamel in Ensdorf. Dagegen haben mehrere angrenzende Kommunen geklagt, allerdings wurden mehrere Klagen bereits zurückgewiesen. Grundlage des geplanten Grubenwasseranstiegs ist ein Rahmenbetriebsplan, der vom Oberbergamt des Saarlandes durch einen so genannten Planfeststellungsbeschluss genehmigt worden ist. Dieser ist allerdings aufgrund von noch laufenden Klageverfahren derzeit nicht vollziehbar.

Bürgermeister Thomas Collmann erklärte in der Ratssitzung, warum dieses Thema erst jetzt den Beckinger Rat beschäftigt – gut ein Jahr, nachdem es in anderen Kommunen bereits diskutiert wurde: „Im Klageverfahren ist aufgefallen, dass im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens eine Öffentlichkeitsbeteiligung in den Gemeinden Wallerfangen und Beckingen, deren Gemeindegebiete zu geringem Teil innerhalb des Untersuchungsraums der Umweltverträglichkeitsprüfung liegen, unterblieben ist.“ Um einen möglichen Verfahrensfehler zu heilen, wurde die Öffentlichkeitsbeteiligung in beiden Gemeinden bei einem ergänzenden Verfahren nachgeholt. Die für die Planfeststellung relevanten Unterlagen waren vier Wochen lang einsehbar. „Es gingen keine Einwendungen oder Mitteilungen ein“, sagte Collmann.

Info Wie soll die Grubenflutung ablaufen? Die RAG will die Pumpen im Schacht Duhamel in Ensdorf und in der Grube Reden abstellen. Das Wasser steigt und würde über Querverbindungen von der Gruben Reden zur Grube Göttelborn in die Grube Dilsburg und ins Bergwerk Saar nach Ensdorf fließen. Nach drei Jahren Flutung will die RAG die Pumpen im Schacht Duhamel wieder anstellen, um das Grubenwasserniveau auf 320 Meter unter dem Meeresspiegel zu halten. In einem zweiten Genehmigungsverfahren wird die RAG dann beantragen wollen, das Wasser bis zur Oberfläche steigen lassen zu dürfen.

Die Stadt Dillingen hat nach Auskunft der Verwaltung Klage gegen das Planfeststellungsverfahren eingereicht. Die Hüttenstadt rügt unter anderem mögliche Bodenbewegungen durch Erdhebungen und Senkungen, eine Belastung der Saar mit Fremdstoffen und eine eventuelle Verschlechterung des Grund- und Trinkwassers sowie den ungeklärten Umgang mit den in den Gruben verbliebenen Rest- und Betriebsstoffen, die ebenfalls zu einer Belastung des Wassers führen könnten. Auch das Entweichen von Radon- und Methangasen wird als Klagegrund angeführt. Die Gemeinde Wallerfangen hat ebenfalls Klage eingereicht. Sie beanstandet, dass eine Beeinträchtigung der Trinkwasserqualität nicht ausgeschlossen werden kann.

Diese Bedenken wiegen für die Gemeinde Beckingen nicht so schwer, da diese sich nicht betroffen sieht, wie Bürgermeister Collmann erläuterte. Dies sei im Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde umfassend thematisiert worden. Beckingen gewinne sein Trinkwasser aus den Buntsandsteinschichten und nicht aus den Karbonschichten. Der Abstand zwischen den Schichten, aus denen die Gemeinde ihr Trinkwasser gewinne, und der Höhe, auf welche das Grubenwasser ansteigen solle, sei ausreichend groß, um eine Kontamination des Trinkwassers auszuschließen. Der Ausschuss habe dem Gemeinderat einstimmig empfohlen, keine Klage gegen den Planfeststellungsbeschluss einzulegen.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Josef Bernardi stützte diese Auffassung, da Beckingen nach Auskunft der Fachleute außerhalb der Senkungsgrenze der ehemaligen Abbaubereiche liege und eine potentielle Kontamination des Trinkwassers ausgeschlossen sei. „Für unsere Gemeinde ist keine Betroffenheit von der Anhebung des Grubenwassers gegeben.“ Dieser Einschätzung widersprach die Linken-Fraktionsvorsitzende Dagmar Ensch-Engel. Im Grubenwasser-Ausschuss des Landtages, dem sie angehörte, wurden kritische Stimmen sehr laut, und Grundwasser könne durchaus verunreinigt werden. Querverbindungen zu Beckingen und Wallerfangen wurden nicht explizit untersucht „und ich gehe davon aus, dass diese Untersuchungsergebnisse auch nicht nachgereicht werden“, kritisierte sie. „Wasser sucht sich den Weg des geringsten Widerstandes und es ist schwierig zu behaupten, dass nichts passieren kann.“ Ensch-Engel sagte, sie fände es gut, wenn sich die Gemeinde der Klage aus Solidarität anschließen würde.

Der CDU-Fraktionsvorsitzenden Klaus Peter Scheuren wies darauf hin, dass bereits Klagen vom Oberverwaltungsgericht abgewiesen wurden und die Fraktion der Meinung ist, dass eine solche nicht erfolgreich sein wird. Ulrich André (CDU) ergänzte: „Eine Klage zu erheben setzt voraus, dass die Gemeinde droht, in ihren Rechten beeinträchtigt zu werden. Es reicht hierfür nicht aus, dass man ein allgemeines Unwohlgefühl hat.“ Und weiter: „Fakt ist, dass wir nicht in einem Abbaugebiet liegen und deswegen bei uns auch nicht zu erwarten ist, dass in irgendeiner Form Setzungen und ähnliches stattfinden.“ Er sehe die Gemeinde nicht in der Situation, kostspielige und aussichtslose Klagen zu erheben.