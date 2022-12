„Kreuzklamm“ in Dietrichingen : 15 Bauplätze und ein neuer Solarpark

In der Verlängerung der Flurstraße (links) soll das neue Baugebiet „Diesseits der Kreuzklamm“ entstehen. Foto: Norbert Schwarz

Dietrichingen Der Dietrichinger Rat hat in seiner Dezembersitzung die Weichen für zwei Projekte gestellt.

Baureife Flächen sind derzeit in Dietrichingen Mangelware. Baureifes Land wird entweder gar nicht verkauft oder für eigene Nachkömmlinge vorgehalten. Das soll sich jetzt aber ändern. Zusammen mit den Ratsmitgliedern will Ortsbürgermeisterin Ulrike Vogelgesang neues Bauland erschließen und damit eine Grundlage dafür schaffen, dass junge Mitbürger aus dem Ort sich in heimischer Umgebung die eigenen „vier Wände“ schaffen können. Die Ortsbürgermeisterin: „Das ist ganz einfach der Entwicklung geschuldet, wir sollten uns bemühen und die Sache entwickeln.“ In der Verlängerung der Flurstraße bietet sich diese Möglichkeit. „Diesseits der Kreuzklamm“ ist der Gewannename wo Bauland entstehen kann.

Die Baugebietsgröße liegt unterhalb der Hektargröße. Damit bietet sich der Ortsgemeinde die Chance, nach den Vorgaben des Baugesetzbuches den notwendigen Bebauungsplan zu entwickeln. Mit den Grundstückseigentümern führte Ortsbürgermeisterin Ulrike Vogelgesang bereits Gespräche. In welcher Richtung sich die Ortsgemeinde hinsichtlich neuen Baulandes entwickeln sollte, haben die verantwortlichen Kommunalpolitiker gleichfalls sehr akribisch ausgelotet. „Wir müssen ja nichts überstürzen, die Flächen sind eh noch landwirtschaftlich genutzt“, so die Kommentare der Ratsverantwortlichen.

Mit einem Erschließungsträger sind ebenfalls Gespräche geführt worden. Das Straßenbauunternehmen Berthold Staab aus Schmitshausen wird diesen Part übernehmen und damit der Ortsgemeinde eine ganz erhebliche Bürde von den Schultern nehmen. „Die jüngste Entwicklung im Bausektor führte natürlich zu einer Kurskorrektur, aber damit ist zu rechnen gewesen und unter den neuen Vorzeichen wird trotzdem weiterhin gebaut. Jene, die sich dazu durchgerungen haben, müssen nunmehr die Sache Hausbau wohlüberlegt und mit Konsequenz angehen. Das ist vielfach in den Zeiten der Niedrigzinsphasen nicht so der Fall gewesen“, so die Einschätzung des Erschließungsträgers, der allerdings nach eigenen Angaben auch schon für das künftige Baugebiet in Dietrichingen Bauinteressierte fest an der Hand hat.

Der Bebauungsplanentwurf sah ursprünglich einmal das Schaffen von 17 Eigenheimen vor. Sehr restriktiv bewertet die Fachbehörde für das Ableiten des Oberflächenwassers die Situation in den Baugebieten. Deshalb kommt auch Dietrichingen nicht umhin, für den Geländebereich ein Regenrückhaltebecken zu schaffen. Unterm Strich wird es dadurch zwei weniger, also nur 15 Bauplätze geben. Dem entsprechenden Planentwurf stimmte jetzt der Dietrichinger Rat zu. Schritt für Schritt soll das Bauplanungsverfahren abgewickelt werden.

Das könnte sich jedoch beim zweiten Planverfahren schon ganz anders entwickeln, denn auch Dietrichingen zählt jetzt zu jenen Ortschaften in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, die Standortgemeinde für einen Solarpark werden möchten. Ein größerer Hofbesitzer ist mit einem entsprechenden Planvorhaben an die Ortsgemeinde herangetreten und hat mit dem Investor die Pläne erläutert. Auf einer Fläche von rund 60 Hektar soll ein Solarpark entstehen. Das künftige Plangebiet liegt in der Nähe des Kirschbacherhofes.

Recap Green Energy aus Berlin ist Investor. Bereits im Vorfeld haben deren Vertreter sich mit Ortsbürgermeisterin Vogelgesang, den Ratsmitgliedern wie auch den Vertretern der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land ins Benehmen gesetzt und die Pläne erläutert. Der Solarpark könnte eine Leistung von 68 Megawatt haben.