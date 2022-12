Althornbacher Landwirt betroffen : 50 000 Euro Schaden durch Brand

Der Teleskoplader stand schon in Vollbrand, als die Feuerwehrleute zum Löscheinsatz an den Einsatzort kamen. Foto: Norbert Schwarz

Althornbach Ein Teleskoplader eine Landwirts ist am Donnerstag in Althornbach Raub der Flammen geworden. Wohl ein technischer Defekt sorgt für einen Sachschaden von ungefähr 50 000 Euro.

Ein Landwirt aus Althornbach wollte am Donnerstagnachmittag mit einem Merlo-Teleskoplader forstwirtschaftliche Arbeiten auf der Höhe des Bödinger Weges in Richtung Rimschweiler verrichten.

Bis zu seinem eigentlichen Arbeitsort kam der Landwirt an diesem Tag allerdings nicht mehr. Als er in der Fahrerkabine Rauch sichtete, versuchte der Landwirt wieder auf die Hofstelle zurückzukehren. Ein Unterfangen, das sich nicht mehr realisieren ließ. Schnell wurde die Rauchentwicklung stärker, Feuer griff auf die Fahrerkabine über.

Zum Zeitpunkt des Eintreffens der Feuerwehrleute aus Althornbach stand das Gerät bereits in Vollbrand. Der Fahrer hatte sich noch rechtzeitig aus der Fahrerkabine schadlos retten können.

Mit Löschwasser und unter Einsatz von Schaum versuchten die Feuerwehrleute, dem Feuer den Garaus zumachen, was dann auch schnell gelang, ohne jedoch den erheblichen Brandschaden verhindert zu können. Am Brandort eingetroffene Polizeibeamte aus Zweibrücken konstatierten nach erster Schätzung einen Schaden in Höhe von 50 000 Euro.