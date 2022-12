Gelände bei Walshausen : Weg frei für Solarpark an der A8

Der erste Solarpark in der Verbandsgemeinde zweibrücken-Land wird in der Walshauser Gemarkung (Auf dem Knopf) nahe der A8 zu stehen kommen. Die Teiländerung des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde hat jetzt der Rat gebilligt. Foto: Norbert Schwarz

Althornbach Der Verbandsgemeinderat hat bei seiner jüngsten Sitzung für das Vorhaben „Auf dem Knopf“ in Walshausen gestimmt.

Von Norbert Schwarz

Mit der am Mittwochabend im großen Saal des Althornbacher Bürgerhauses haben die Mitglieder des Verbandsgemeinderates endgültig und abschließend den Weg für den Solarpark „Auf dem Knopf“ in der Walshauser Gemarkung nahe der Autobahn freigemacht. Der Beschluss fiel einstimmig. Das letzte Wort hat jetzt die Kreisverwaltung Südwestpfalz als Genehmigungsbehörde dieser 26. Teiländerung des Flächennutzungsplanes. Innerhalb von drei Monaten muss sie „Hü“ oder „Hott“ sagen.

In der Offenlegungsphase konnten die Träger öffentlicher Belange zur Planung in Walshausen Stellung beziehen. Meist waren es jedoch Hinweise, die zu redaktionellen Änderungen führten und in die Planunterlagen eingearbeitet wurden. Allein die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz lehnt das Vorhaben weiterhin ab. Es würde, so die Fachbehörde in ihrer Argumentation, landwirtschaftliche Fläche der weiteren Bewirtschaftung entzogen.

Nach 30 Jahren kann die Fläche landwirtschaftlich wieder genutzt werden. Im städtebaulichen Vertrag gibt es eine Rückbauverpflichtung. In der späteren Diskussion wurde der Investorenvertreter von Prokon, Kai Hauck, in dieser Sache direkt vom Ratsmitglied Fred Konrad (Bündnis 90/Grüne) angesprochen. Das Vorlegen von Bankbürgschaften, um den Rückbau abzusichern, sei längst Standard, so Kai Hauck. Aufgabe des Rates war es darüber zu entscheiden, ob diesem Vorbringen der Landwirtschaftskammer insgesamt stattgegeben wird. Man entschied sich dagegen. das letzte Wort hat die Genehmigungsstelle der Kreisverwaltung.

Neben der Frage zur finanziellen Sicherung der Rückbaukosten ging des der Kleinsteinhauser Ortsbürgermeisterin Martina Wagner als Mitglied der CDU-Fraktion allerdings auch um die mögliche Blendwirkung, die vielleicht von den Solarflächen für die Bürger von Kleinsteinhausen ausgehen könnten. Doch auch zu dieser Frage gebe es Gutachteraussagen, stellte Sara Morriale fest. Nein, weder für die Benutzer der Autobahn A8 noch die Bürger von Kleinsteinhausen oder anderen Orten geben es durch den Solarpark irgendwelche Nachteile.

Für Verbandsbürgermeister Björn Bernhard war das Thema „Solarpark“ die passenden Gelegenheit, nochmals auf die betrieblichen Aktivitäten der eigenen Energiegesellschaft der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land einzugehen. Sein Wunsch ist es, sagte er in Richtung der Ortsbürgermeister, bei künftigen Standortverhandlungen die eigene Gesellschaft mit ins Boot zu nehmen. „Es geht mir dabei um die Bürger, die sollten die Möglichkeit bekommen, vielleicht an verbilligte Energie zu kommen.“

133 neue Stellen, die der Erzieherinnen der kommunalen Kindergärten aus acht Ortschaften der Verbandsgemeinde Zweibrücken-.Land wie auch das weitere Kindergartenpersonal werden zum Beginn des neuen Jahres Bedienstete der Verbandsgemeinde sein. Die Arbeitsverträge seien allen zugegangen. Die Maßnahme machte einen Haushaltsnachtrag notwendig. Ohne weitere Aussprache stimmten die Ratsmitglieder diesem Haushaltsnachtrag zu. Diana Fremgen, zuvor verantwortliche Leiterin und Ansprechpartnerin bei der Kreisverwaltung Südwestpfalz in Sache Kindertagesstätten, wird nunmehr die neu geschaffene Stelle der pädagogischen Fachkraft übernehmen. Wie es um die Kostenverteilung steht, wollte Reinhold Hohn (FDP) wissen. Bernhard: „Die Kosten werden Spitz auf Knopf abgerechnet.“

Mit Blick auf die allgemeine Finanzlage der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land stellte Björn Bernhard fest, dass es derzeit noch gut aussehe. Die Steuereinnahmen seien stabil, die beim Zef sogar leicht steigend. Was die Umlagenhöhe angeht so zeigte sich Bernhard sogar hoffnungsfroh, dass die Umlage nicht erhöht werden muss. Doch das machte Bernhard von wichtigen steuerlichen Entscheidungen des Landes abhängig.