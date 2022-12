Heimatverein Reifenberg : Waldweihnacht mit Nikolaus und Stockbrot

Reifenberg Der Heimatverein Reifenberg lud zur Waldweihnacht an die Auberghütte ein und gestaltete dabei zugleich ein Adventsfenster. Kleine und große Reifenberger genossen naturnahe Weihnachtsfreude mit Weihnachtsmann.

Weihnachtliche Klänge aus der wunderbaren Auberghütte empfingen am Freitagabend all die vielen Reifenberger und Gäste von außerhalb, die sich hier zur Waldweihnacht und zugleich zum offenen Adventsfenster trafen. Die Reifenberger Bläsergruppe „‘s Kapellche“ unter Leitung von Edwin Simon intonierte voller Freude die bekannten und beliebten Weihnachtslieder von „Kling Glöckchen“ oder „O Tannenbaum“ über „Leise rieselt der Schnee“ bis hin zu „Alle Jahre wieder“ oder „Süßer die Glocken nie klingen“.

Während sich die Erwachsenen zumeist vor der Hütte und am Lagerfeuer bei guten Gesprächen Glühwein, Bratwürste oder Waffeln munden ließen, veranstalteten die Kinder mit Taschenlampen Lichtspiele an den Bäumen und Felsen an dem kleinen Spielplatz.

Der drei Monate alte Emil schlief in seinem Kinderwagen, den Mama Anne Eluk mit einer Leuchtkette geschmückt hatte. „Wir sind mit vier Generationen hier“, berichtete sie, inklusive dem noch jungen, schneeweißen Mittelspitz, der mit seinem roten Leuchthalsband selbst in der Dunkelheit bestens zu erkennen war.

Auf die Frage nach einem Lied oder einem Gedicht sangen sie beispielsweise das Nikolauslied und der Nikolaus schien zufrieden zu sein. Er griff nach seinem großen Sack. Vorsorglich fragte er: „Wer will die Rute?“ – und war ebenso erstaunt wie alle anderen, als ein kecker Junge „Ich“ rief. In der Erwartung, nur „brave“ Kinder anzutreffen, hatte der Weihnachtsmann jedoch gar keinen Stecken mitgebracht. Stattdessen förderte er aus den Sacktiefen Schokoladen-Nikoläuse hervor und verteilte sie in die vielen Kinderhändchen, die sich ihm entgegenstreckten. Die aufgeweckten Kleinen waren so begeistert, dass sie sich zum Abschluss noch für ein Erinnerungsfoto mit dem Weihnachtsmann posierten.