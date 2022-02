Elektro-Zweiräder entwickelt : Wie die IGS Contwig mit viel Energie Schüler für Technik begeistert

Contwig Die MINT-AG der IGS Contwig hat gemeinsam mit dem Maschinenbauer Manfred Panter einen Laufroller und ein Laufrad mit Elektromotor entwickelt. Für Letzteres gilt es allerdings noch eine Hürde zu nehmen – die Macher hoffen auf Hilfe. Vielleicht von Lesern dieses Artikels?

„Karl Friedrich Drais, der Erfinder des Ur-Fahrrads, würde ganz bestimmt jubeln, könnte er eine Runde auf unserem Laufrad drehen“, scherzte am Donnerstag Manfred Panter im Foyer der IGS Contwig (Integrierte Gesamtschule). Der Maschinenbauer in Rente leitete seit April 2019 die MINT-AG der Schule. Gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern verschiedener Jahrgangsstufen entwickelte er ein mit Muskelkraft betätigtes Laufrad sowie einen Laufroller, beide mit elektrischem Hilfsantrieb.

„In der Zeitung habe ich damals gelesen, dass MINT (also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik), an der IGS ein großes Thema ist. Da kam mir die Idee, hier ein Projekt entstehen zu lassen, das neu und sinnvoll ist und die Schülerinnen und Schüler mit technischen Dingen vertraut macht“, erzählt der Contwiger von den Anfängen.

Mit finanzieller Unterstützung des Landes und der Schule konnte es losgehen, die Firma MiniTec in Schönenberg-Kübelberg steuerte die Komponenten bei. Entstanden ist nun ein kompaktes Laufrad mit 20-Zoll-Rädern, kurz in der Länge „und ohne unnötigen Schnickschnack. Mit Felgenbremse und sicherem Daumengas“, erklärt der Maschinenbauer.

Auch die Schüler hatten große Freude an dem Projekt: „Das war schon reizvoll“, erzählt Simon Wycisk. „Gemeinsam an etwas zu arbeiten und am Ende ein fertiges Produkt zu haben, das auch funktioniert, ist fantastisch“, findet der Elftklässler. Sein Mitschüler Jan Fuchs, ebenfalls Jahrgangsstufe 11, fügt hinzu: „Die Herausforderung war, es straßentauglich zu machen. Das ist uns gelungen und es hat echt sehr viel Spaß gemacht. Außerdem haben wir etwas entwickelt, das es so auf dem Markt noch nicht gibt.“