Straßen, Brückenschäden, Polygone und Kita : Contwiger Rat steht vor wichtigen Entscheidungen

Contwig Bei der Vereinigten Turnerschaft Contwig genießen an diesem Donnerstag (17.2.) die Mitglieder des Ortsgemeinderates wieder Gastrecht. Um 19 Uhr beginnt dort die Ratssitzung, für die Ortsbürgermeisterin Nadine Brinette ein sehr gehaltvolles Beratungspaket geschnürt hat.

Gerade beim laufenden Straßenausbauprogramm stehen wichtige Entscheidungen an. Der Ausbau der Bogenstraße und die Storchengasse sind Thema, die Ausschreibungsergebnisse zu den Arbeiten in beiden Straßenzügen sind vom bauleitenden Ingenieurbüro ermittelt. Der Straßenausbau wird auch in den beiden Straßenzügen so weiter vorangetrieben, wie das beispielsweise in der Frühlingstraße der Fallgewesen ist. Asphaltierte Fahrbahn und Gehwegausbau mit Verbundsteinpflaster, soweit es die räumlichen Verhältnisse zulassen. Gemeinde und sämtliche Grundstückseigentümer in der Dorflagen teilen sich die Kosten entsprechend des in der Satzung festgelegten Satzes. Der wiederkehrende Beitrag gilt für die Grundstückseigentümer in Contwig.