Bechhofen : Schon 20 bestätige Corona-Infektionen in Kita Bechhofen

Die Coronatest-Ergebnisse (Symbolbild) bei vielen Kindern und Erzieherinnen waren leider „positiv“. Foto: dpa/Waltraud Grubitzsch

Bechhofen Lage hat sich seit der Schließung am Montag nochmal drastisch verschärft – Bürgermeister schließt deshalb (Teil-)Eröffnung vor nächstem Dienstag aus.

„Aufgrund eines akuten Personalmangels, ausgelöst durch das Infektionsgeschehen, aber auch durch sonstige Erkrankungen, muss unsere Kita weiterhin geschlossen bleiben. Das hat am Mittwoch der Bechhofer Bürgermeister Paul Sefrin der Presse mitgeteilt. Die Ortsgemeinde ist Träger der Kindertagesstätte.

Am Montagmorgen war die Kita ohne vorherige Ankündigung geschlossen, worden, weil zum ohnehin schon hohen Krankenstand beim Personal Corona-Verdachtsfälle bei Erzieherinnen und Kindern hinzugekommen waren. Mehr als die Hälfte des Personals war nicht dienstfähig. Damals gab es nach positiven Schnelltest-Ergebnissen erst jeweils vier bis fünf Corona-Verdachtsfälle bei Kindern und bei Erzieherinnen. Eine weitere Erzieherin sei bereits durch einen positiven PCR-Test definitiv bestätigt Covid-19-infiziert, so Sefrin am Montag (wir berichteten).

Jetzt überbringt der Bürgermeister in einem Schreiben an die Eltern und Sorgeberechtigten eine weitere Hiobsbotschaft: Die Zahl der Infektionen ist seit Montag massiv gestiegen. Konkret schreibt Sefrin: „Das Ausmaß der bestätigten Infektionen (mittlerweile 14 Kinder und 6 Erzieherinnen, Stand 16.02.2022) und der Krankheitsfälle hat sich seither weiter vergrößert. Weitere Infektionen sind nicht auszuschließen. In der Konsequenz müssen wir leider mitteilen, dass aufgrund des daraus resultierenden, weiter gestiegenen akuten Personalmangels weder ein Regelbetrieb noch eine Notbetreuung sicher gestellt werden können. Die Kita bleibt deswegen bis einschließlich Montag, den 21.02.2022, geschlossen.“

Am Montag hatte Sefrin noch gehofft, eine Notbetreuung anbieten zu können, sollte sich die Corona-Situation verbessern.