So wird unser Wetter : Winter lässt weiter Milde walten

Diese Woche überqueren uns vom Atlantik her immer wieder Störungsgebiete im Wechsel mit kleineren Beruhigungsphasen. In der zeitweise lebhaften Südwest- bis Westströmung wird teils milde, teils etwas kältere Luft zu uns transportiert.

Weiterer Trend: Am Freitag und Samstag muss neben einigen freundlichen Abschnitten zwischendurch auch mal mit Regen gerechnet werden. Am Sonntag bleibt es wahrscheinlich überwiegend trocken. An den milden Temperaturen ändert sich kaum was. Selbst Nachtfröste bleiben wohl eher die Ausnahme.

Wetterdaten fürs Zweibrücker Land: Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Montag 3 bis 6, Dienstag/Mittwoch 2 bis 5, Donnerstag 6 bis 9. Höchsttemperatur: Montag 7 bis 10, Dienstag 6 bis 9, Mittwoch 7 bis 10, Donnerstag 9 bis 12. Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Mo 40-50, Di 20-30, Mi 85-95, Do 70-80. Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Mo 0-2, Di 0-0,3, Mi 4-8, Do 2-5. Sonnenscheindauer in Stunden: Mo 0-1, Di 1-2, Mi 0-1, Do 2- 3. Windrichtung und -stärke: Mo Südwest 4, Di Südwest 4-5, Mi Südwest 5-6, Do Südwest 4-5.