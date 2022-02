194. Corona-Toter im Gesundheitsamtsbezirk Südwestpfalz : Weniger, aber immer noch viele Neuinfektionen

Südwestpfalz Am Montag haben sich im Gesundheitsamtsbezirk seit Samstag 237 weitere Covid-19-Fälle bestätigt, davon 65 in Zweibrücken, 29 in Zweibrücken-Land (die meisten mit 12 in Hornbach und 7 in Contwig) und 27 in Thaleischweiler-Wallhalben (die meisten mit 5 in Wallhalben).

Am Samstag waren gegenüber dem Vortag insgesamt 145 Neuinfektionen bestätigt worden, darunter 50 in Zweibrücken.

Ein Mann im Alter zwischen 85 und 90 Jahren aus der Verbandsgemeinde Rodalben verstarb an den Folgen einer Corona-Infektion, er war noch nicht geimpft. Es ist der 194. Corona-Tote in der Region seit Pandemi-Beginn.

Das Landesuntersuchungsamt meldete am Montag folgende Neuinfektions-Inzidenzen: Zweibrücken 1313,9, Landkreis Südwestpfalz 1030,1, Pirmasens 1062,5. Die Hospitalisierungs-Inzidenz für ganz Rheinland-Pfalz beträgt 5,10.

Das Gesundheitsamt Südwestpfalz bestätigt auch Fälle in mehreren Einrichtungen. Infiziert sind unter anderem zwei Betreuungskräfte in der kommunalen Kindertagesstätte Contwig sowie je eine Betreuungskraft in den Kitas Zwergenland in Wiesbach sowie Hand in Hand in Zweibrücken. Ebenfalls infiziert sind je ein Schüler der Grundschule Rieschweiler-Mühlbach, der Grundschule Rimschweiler sowie zwei Schüler/-innen des Helmholtz-Gymnasiums in Zweibrücken.