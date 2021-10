Kinderuni Saar: Vier Vorlesungen zu Wasserwelten im Audimax : Kinderuni startet Mitte November

Foto: Iris Maurer 6 Bilder Diese Dozenten halten Vorträge zu Wasserwelten

Saarbrücken 2019 fand die Kinderuni zum letzten Mal analog im Audimax der Universität des Saarlandes statt. Dann kam Corona. Ab 17. November dürfen die kleinen Studentinnen und Studenten nun wieder im echten Hörsaal sitzen. Es geht dieses Mal um Wasserwelten.

Thomas Peschel freut sich. „Wir freuen uns riesig, dass die Kinderuni dieses Wintersemester wieder im Audimax stattfinden kann“, sagt der Professor für Didaktik des Sachunterrichts an der Saar-Uni in Saarbrücken. Er ist seit Jahren federführend bei der Konzeption der beliebten Vorlesungsreihe für Kinder im Alter von acht bis 12 Jahren, die ab Mitte November in ihr 34. Semester geht und sich dieses Mal in vier Vorlesungen um „Wasserwelten“ dreht. Bleibt die Corona-Lage entspannt, könnte sich der Audimax wie in den ersten Jahren wieder bis auf den letzten der rund 800 Plätze füllen. Für alle Fälle hat sich die Uni gerüstet, damit sie auch Live-Streamings anbieten kann.

Vier spannende Vorlesungen

Los geht es am 17. November mit Professor Volker Presser, der die Frage „Was hat Meerwasser mit Elektro-Autos zu tun?“ beantworten will. Am 15. Dezember hat die Kinderuni erstmals eine „externe“ Referentin eingeladen: Die Meeresbiologin Frauke Bagusche wird eine „Weihnachtsvorlesung“ halten und die Frage beantworten, ob es wirklich Unterwasser-Großstädte für Haie, Schildkröten und Co. gibt. Professor Tobias Kraus fragt am 12. Januar „Was schwimmt denn da?“ und stellt große, kleine und allerkleinste Wasser-Lebewesen vor. „Was können wir vom Meer und seinen Bewohnern lernen?“ – am 2. Februar will Chemie-Professor Uli Kazmaier das beantworten. Es geht unter anderem darum, wie Wirkstoffe aus dem Meer zu Medizin werden können.

Zurück zur Kinderuni in Präsenz

Thomas Peschel und sein Team wollen unbedingt zurück zur „normalen Kinderuni“, auch wenn der Digitalisierungsschub durch die Corona-Pandemie nicht nur Nachteile für die kleinen Studenten und Studentinnen gebracht hat. Weil die drei Semester lang nicht mehr persönlich auf den Saarbrücker Campus zu den Vorlesungen kommen durften, fanden diese an verschiedenen Schulen im ganzen Land vor kleinem Publikum statt – und wurden via Youtube und Facebook live übertragen. Unter anderem auch für dieses Konzept wurde die Kinderuni Saar als MINT-Botschafterin des Jahres 2021 ausgezeichnet (MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik).

Info Kinderleichte Anmeldung Alle vier Vorlesungen finden jeweils mittwochs um 16.15 Uhr im Audimax auf dem Saarbrücker Campus statt. Im Wintersemester sind das die folgenden Terminen: 17. November, 15. Dezember, 12. Januar und 2. Februar. Am 17. November erklärt der Materialwissenschaftler Volker Presser, was Meerwasser mit Elektro-Autos zu tun hat. Am 15. Dezember berichtet die Meeresbiologin Frauke Bagusche vom faszinierenden Leben unter Wasser: Gibt es wirklich Unterwasser-Großstädte für Haie, Schildkröten und Co.? Am 12. Januar dreht sich bei Tobias Kraus, Chemiker, alles um große, kleine und sehr kleine Tiere im Wasser. Am 2. Februar fragt Chemiker Uli Kazmaier: „Was können wir vom Meer und seinen Bewohnern lernen? Anmeldungen zur Kinderuni sind bis 7. November über die Inter-netseite der Kinderuni möglich. Eltern können im Elternhörsaal auf ihre Kinder warten. Zum jetzigen Zeitpunkt gilt für Eltern die 3G-Regelung, für die Kinder reicht der Nachweis der Schultestungen. Ein Live-Stream für Publikum zu Hause ist geplant. www.kinderuni.saarland

Digitale Formate in Arbeit

Bei dieser Kinderuni-Vorlesung im Wintersemester 2019 war der Audimax auf dem Saarbrücker Campus noch voll besetzt. Wenn es die Corona-Lage zulässt, wird es im November wieder so sein. Foto: Iris Maria Maurer