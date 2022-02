Mehr als die Hälfte des Personals fehlt : Viele Kranke und Corona-Fälle: Bechhofer Kita geschlossen

Bechhofen Mehr als die Hälfte der Erzieherinnen ist ausgefallen, Positiv-Tests auch bei mehreren Kindern. Bürgermeister Sefrin: Verstehe Ärger von Eltern.

Eine der größten Kitas der Region ist am Montag für noch unbestimmte Zeit geschlossen worden. Die Corona-Lage und der auch aus anderen Grünen hohe Krankenstand bei den Erzieherinnen habe die Entscheidung, die kommunale Kindertagesstätte Bechhofen bis auf Weiteres nicht zu öffnen, unabdingbar gemacht, bedauerte Ortsbürgermeister Paul Sefrin in einem Telefonat mit dem Merkur.

Zuvor hatte der CDU-Politiker in einer E-Mail informiert: „Die Kita Bechhofen muss wegen des Ausfalls einer Vielzahl von Fachkräften, wegen Krankheit und mehrerer bestätigter, aber auch noch ungeklärter Coronainfektionen, sowohl bei den Mitarbeiterinnen als auch bei den Kindern, durch alle Alters- bzw. vorsorglich gebildeten Betreuungsbereiche, vorübergehend schließen. Sobald sich das Ausmaß der Durchseuchung eingrenzen lässt und absehbar ist wann wir den Betrieb wieder aufnehmen können, werden wir uns umgehend wieder mit den Eltern über unseren E-Mail-Verteiler in Verbindung setzen.“

„Leider konnte die Entscheidung den Eltern nicht früher vermittelt werden, da ein Wochenende dazwischen lag und die Sachlage sich erst am Montagmorgen nach und nach eröffnet hat“, schreibt der Bürgermeister. „Das bedauern wir, können es aber leider nicht ändern. Personalüberkapazitäten vorzuhalten ist und nicht gestattet. Hinzu kommt, dass am Arbeitsmarkt nicht ausreichend Erzieher zur Verfügung stehen.“

In dem anschließenden Telefonat mit dem Merkur sagte Sefrin: „Ich kann mich in die Lage der Eltern versetzen – wenn man vor der tür steht, wäre ich auch verärgert gewsen.“

Sefrin wies auch auf die sehr hohe Belastung des Kita-Personals in der schon seit März 2020 andauernden Corona-Krise hin: „Die Erzieher stehen in vorderster Front, was die Berührung mit dem Virus angeht.“ Verschärft werde das durch ständige Regel-Änderungen durch die Politik. „Ich kann sagen: Die Erzieher sind am Ende.“