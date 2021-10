Prellball-Bundesliga : Bundesligist TV Rieschweiler startet optimal

Die Prellballer des TV Rieschweiler sind mit fünf Siegen in fünf Spielen optimal in die Saison der Bundesliga Süd gestartet: von links Niklas Resch, Maic Volnhals, Niklas Speer und Alexander Volnhals. Foto: privat/Privat

Freiburg/Rieschweiler Prellball: Herrenteam steuert auf Kurs Endrunde um die deutsche Meisterschaft zu.

Fünf Spiele – fünf Siege: Besser hätten die Prellballer des TV Rieschweiler nicht in die Saison der 1. Bundesliga Süd starten können. Während die Ausbeute mit 10:0 Punkten optimal war, ließ allerdings die Leistung der Mannschaft beim Spieltag in Freiburg noch Luft nach oben. „Ohne die super Leistung von Schlagmann Alexander Volnhals hätte das Team keine weiße Weste mehr, da die Vorderleute bei der Annahme ungewohnte Schwächen zeigten“, bilanzierte Manfred Hettrich, Trainer und Abteilungsleiter der TVR-Prellballer. Dieses Manko können die Südwestpfälzer aber bis zum zweiten Spieltag am 6. November abstellen. Dann ist der TV Rieschweiler Gastgeber in der Sporthalle der IGS Contwig.