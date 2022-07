Feuer in Großbundenbach : Dachstuhlbrand nach Blitzschlag

Feuer in Großbundenbach

Ein Blitzeinschlag hat in Großbundenbach am Mittwochabend einen Wohnhausbrand verursacht. Foto: Norbert Schwarz

Großbundenbach Am Wohnhaus in Großbundenbach entstand ein Sachschaden von etwa 400 000 Euro.

Durch Blitzeinschlag kam es am frühen Mittwochabend in Großbundenbach zu einem großen Feuer. Der Blitz löste bei einem zweigeschossigen Einfamilienhaus im Dachstuhl einen Brand aus. Auf der Anfahrt zum Schadensort konnte der Wehrführer der Käshofer Löscheinheit Andreas Schumacher schon das Ausmaß des Unglücks abschätzen und weitere Löscheinheiten zum Brandort auf der Sickingerhöhe ordern. Insgesamt seien rund 120 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen. Im vorliegenden Polizeibericht ist von einem Gesamtschaden in Höhe von mindestens 400 000 Euro die Rede. Im Augenblick kann das Haus nicht bewohnt werden.