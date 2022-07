Gefährliche Hitze : Hund aus heißem Auto gerettet

Dass Autos bei diesem Wetter schnell zur Todesfalle für Tiere werden können, hat sich offenbar noch nicht überall herumgesprochen.

Contwig (red) Bei fast 40 Grad im Auto eingesperrt war am Dienstag ein Hund in einem Auto vor einem Freibad in der Region. Das berichtet die Tierrettung Contwig, die alarmiert worden war, um dem Tier zu helfen. Kurz nach Eintreffen der Tierretter aus Contwig konnte Entwarnung gegeben werden da die Besitzerin gefunden werden konnte. Dem Hund wurde vorsichtshalber die Temperatur gemessen und Wasser gereicht.