Dauereinsatz : Extreme Hitzewelle: Überall kämpft die Feuerwehr im Saarland gegen Flächenbrände

Foto: Feuerwehren Landkreis St. Wendel 33 Bilder Zu diesen Bränden rückten die Feuerwehren im Saarland aus

Saarbrücken Die Hitzewelle macht nicht nur Mensch und Tier zu schaffen, sie sorgt auch für akute Wald- und Flächenbrandgefahr. So musste die Feuerwehr schon mehrfach ausrücken. Hier ein Überblick zu den Einsätzen.

Die aktuelle Hitzewelle belastet viele Menschen im Saarland. Besonders gesundheitlich angeschlagene leiden. Auch für die Natur werden die hohen Temperaturen und die anhaltende Trockenheit zum gravierenden Problem.

Sehr schnell können sich ausgedörrte Felder entzünden. So geschehen bei mehreren Flächenbränden, zu denen die Feuerwehr im Saarland ausrücken musste.

Hier eine Übersicht über Einsätze der Rettungskräfte:

Landkreis Saarlouis

Allein der Löschbezirk Ost der Feuerwehr Saarlouis war zuletzt neunmal gefragt. Unter anderem am Dienstag, 19. Juli, mussten die Helfer zu zwei Feuern nach Steinrausch.

Stress am selben Tag bei der Feuerwehr in Nalbach. Am Litermont brannte zuerst ein abgeerntetes Feld. Die Flammen sprangen auf einen angrenzenden Wald über. Eine Gesamtfläche von rund 600 Quadratmetern wurde zerstört.

Landkreis St. Wendel

In Marpingen-berschweiler loderte es am Sonntag, 17. Juli. Gegen 21 Uhr schlugen Zeugen Alarm, weil ein Feld beim Andreashof in Flammen stand. Auslöser nahe der Landstraße zwischen Tholey und Dirmingen: Eine Heuballenpresse hatte Feuer gefangen und das Umfeld in Brand gesetzt. Der Traktorfahrer reagierte blitzschnell, heißt es in der Mitteilung. So verhinderte er, dass sich das Feuer durch das Stroh fraß.

Landkreis Merzig-Wadern

Die Waderner Feuerwehr hatte am Dienstag zwei Brände in Gehweiler zu löschen. Der erste war gegen 6 Uhr ausgebrochen, der zweite Flächenbrand acht Stunden später in unmittelbarer Nähe der ersten Unglücksstelle. Um 18.30 Uhr waren die Wehrleute in Noswendel gefragt.

Am Montagmittag verbrannte in Merzig-Besseringen eine rund 400 Quadratmeter große Wiese. Am Hitze-Dienstag wurden die Einsatzkräfte zunächst um 16.30 Uhr zu einem Heckenbrand in Fitten gerufen. Anschließend musste sie nach Merchingen zu einem Flächenbrand. Gegen 18 Uhr fing eine Fläche von zirka 100 Quadratmetern Feuer.

Saarpfalz-Kreis