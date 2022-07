Käshofen : Party unterm Fallschirm

Käshofen In Käshofen wurde Dorffest gefeiert.

Für die Dorffestfeiernden von Käshofen ist die feierlose Zeit endlich vorbei. Am Wochenende ging es zwischen Dorfgemeinschaftshaus und Gerätehalle wieder hoch her. an einem riesigen Mast war einmal mehr der olivgrüne Fallschirm befestigt und weit auseinander gespannt. Das symbolhafte Käshofer Dorffestzeichen schlechthin. Über zwei Tage hatten darunter wie an vielen anderen schattigen Plätzen viele Festbesucher gefeiert. Mehr als 400 Hähnchenportionen haben Anja und Andreas Kopp an der selbst konstruierten Bräterstation zubereitet. Ortsbeigeordneter Klaus Köhler zur Mittagszeit am Sonntag: „Die riesige Helferschar aus Vereinen und Bürgerschaft bringt sich ein, das ist einfach topp!“