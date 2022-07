Genehmigung erteilt : Grünes Licht für  Solarpark an der A 8

Walshausen Walshausen, auf dessen Gemarkung das fast 20 Hektar große Areal liegt, hofft auf ein Plus in der Gemeindekasse.

Grünes Licht für die Freiflächen-Photovoltaikanlage bei Walshausen im Bereich der A 8. Als Obere Landesplanungsbehörde hat die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd in Neustadt/Weinstraße mit einem Raumordnerischen Entscheid festgestellt, dass das Errichten der Freiflächen-Photovoltaikanlage auf der Gewanne „Köpfchen“ in Walshausen mit den Belangen der Raumordnung und Landesplanung vereinbar ist. Das Raumordnerische Planungsverfahren wurde auf Antrag der Firma Prokon Regenerative Energien eG eingeleitet. Auf einer Fläche von fast 20 Hektar sollen links und rechts der Autobahn 8 die Photovoltaikanlagen zu stehen kommen.

Der Präsident der Oberen Landesplanungsbehörde Hannes Kopf macht im ergangenen Entscheid klar, dass vom Antragsteller detaillierte Auflagen und Maßgaben zu beachten sind. So ist beispielsweise die Laufzeit zum Betrieb der Anlage auf maximal 30 Jahre begrenzt. Eine Auflage ist in diesem Zusammenhang, dass die Anlage dann auf Kosten des Investors vollständig zurückzubauen und die genutzte Fläche wieder einer landwirtschaftlichen Nutzung zuzuführen ist. Frühzeitig müssen die Investoren der Freiflächen -Photovoltaikanlage sich zudem mit der Autobahn GmbH des Bundes und dem Landesamt für Geologie und Bergbau (LGB) in Mainz wie auch der dortigen Generaldirektion Kulturelles Erbe abstimmen. Hierfür sind von den genannten Behörden entsprechende Genehmigungen einzuholen. Ein landespflegerischer Ausgleich muss vom Investor erbracht werden. In seinem Entscheid kommt der Präsident der SGD-Süd zum Ergebnis, dass dieser innerhalb des Plangebietes vorgenommen werden muss. Dieser wird vorzugsweise im südlichen Bereich der A8 angesiedelt sein. Einzelheiten dazu werden in einem nachfolgenden Genehmigungsverfahren festgeschrieben. Dabei geht es insbesondere um den Artenschutz im Plangebiet.