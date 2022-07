Brandstiftung in Völklingen : Täter entzündet Sperrmüll, hoher Schaden an Haus

Foto: dpa/Friso Gentsch

Völklingen Brandstiftung am Montag gegen gegen 19.40 Uhr in der Völklinger Poststraße: Der Täter zündete drei Kubikmeter Sperrmüll vor Haus Nr. 56 an. Ein Anwohner versuchte vergeblich, den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen.

Die Freiwillige Feuerwehr konnte schließlich schnell löschen, am Haus entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich, so die Polizei.