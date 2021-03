Neu erschienen : 20 Wandertouren in einem Heft

20 Wandertouren in einem Heft

Der Paradiesgartenweg in Hornbach zähl mit zu den sieben Premiumwandertouren, die jetzt in einer griffigen Wanderbroschüre detailliert vorgestellt werden. Foto: Norbert Schwarz

Zweibrücken Eine neue Broschüre stellt die Wanderwege im Pfälzer Mühlenland vor.

Wanderspaß im Pfälzer Mühlenland. Auf 44 Glanzseiten werden Premiumwandertouren, Mehrtages-, Kurz- und Tagestouren in Schrift und Bild dargestellt. Herausgegeben hat die Wanderbroschüre dieTouristinformation Pfälzer Mühlenland in Wallhalben. 20 Wandertouren sind es insgesamt. Die Wanderstrecken liegen allesamt im Pfälzer Mühlenland, zu welchem neben der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben auch die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land und die Stadt Zweibrücken zählen. Zum Start der neuen Wandersaison im zweiten Corona-Jahr wird damit vielen passionierten Wanderern regelrecht „die Nase lang“ gemacht.

Bürgermeister Björn Bernhard von Zweibrücken-Land hatte die handliche DIN-A5-Broschüre druckfrisch mit der neuen Info-Broschüre der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land auf den Schreibtisch bekommen und nach dem ersten Stöbern prompt festgestellt: „Da werden gerade in Coronazeiten viele Lust auf die freie Natur bekommen – wenn das möglich sein wird!“

Der bekannte Wasserschaupfad Herschberg mit seinem Kessel und dem Wasserfall wurde diesmal für das Titelbild ausgewählt. Ein Hinguckermotiv und damit als Appetithappen passend. Sieben Premiumwandertouren führen die Liste der Wandertouren an. Die Deutschritter-Tour mit ihrem Ausgangspunkt in Battweiler und der Paradiesgartenweg, den Stadtbürgermeister Reinhold Hohn aus Hornbach vor drei Jahren festlich mit dem damaligen rheinland-pfälzischen Verkehrsminister Volker Wissing eröffnet hatte, stehen ganz oben an. Mit dabei bei diesen Premiumwegen die, wie schon mit der Bezeichnung zum Ausdruck kommt, ein ganz besonderes Wandererlebnis vermitteln, auch der Premium-Spazierwanderweg „Zweibrücker Fasanenjagd“. Mit einer Streckenlänge von 3,4 Kilometern ist er der kürzeste der Premiumwege. Das barocke Gartendenkmal mit seiner Freizeittreppe ist Start- und Zielpunkt. Die Reste der mittelalterlichen Burg Ehrwoog werden mit dem Rundkurs ebenso angesteuert wie das ehemalige Landschloss Fasanerie oder der Wildrosengarten.