Wo im Zweibrücker Land hat unsere Fotografin nur dieses Motiv aufgespürt?

Dies ist eine besonders herzliche Art, mit Hufeisen etwas zu gestalten. Und an und hinter diesem Zaun an einem alten Bauernhaus in diesem kleinen Wohnort gibt es noch viel mehr Kunst aus Hufeisen. Aber wo ist das? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.