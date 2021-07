Corona-Zahlen aus Zweibrücken, Pirmasens und Südwestpfalz : Vier Neuinfizierte, davon einer in Hornbach

Südwestpfalz Während die Corona-Inzidenz in Zweibrücken weiter sinkt, steigt sie in Pirmasens deutlich.

Am Dienstag haben sich im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz vier weitere Corona-Neuinfektionen bestätigt. Alle vier Menschen waren als enge Kontaktperson bereits in häuslicher Quarantäne, einer davon wurde als Reiserückkehrer aus Italien positiv getestet. Drei der Neuinfizierten sind aus Pirmasens, einer aus dem Landkreis Südwestpfalz (Hornbach), informiert die Kreisverwaltung.

Während die Inzidenz (Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen umgerechnet auf 100 000 Einwohner) in Pirmasens weiter gestiegen ist auf 24,9, sank sie in Zweibrücken laut Landesuntersuchungsamt weiter auf 5,8. Der Landkreis Südwestpfalz bleibt relativ konstant, am Dienstag mit 2,1. Damit liegt in unserer Region nur Pirmasens über dem rheinland-pfälzischen Durchschnitt von 16,7