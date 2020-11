Amateur-Fußball : Durchwachsene Zwischenbilanz bei Bliestal-Verbandsligisten

Bliestal Bis auf den fünften Platz hat sich die Überraschungself des SV Schwarzenbach bis zur Novemberpause in der Verbandsliga Nordost vorgespielt. Dementsprechend positiv fällt die Zwischenbilanz des Schwarzenbacher Spielertrainers Jan Berger aus.

„Ich bin sehr zufrieden. Wir haben einige Topleistungen gezeigt. Vor allem die jungen Spieler haben einen großen Schritt nach vorn gemacht“. Die Corona-Zwangspause, die „man hinnehmen und akzeptieren muss“ kommt zwar nicht gelegen, doch können sich in der Zeit verletzte Spieler auskurieren. Berger sieht wie seine drei Bliestal-Kollegen in der Verbansliga Nordost wenig Aussicht auf die Fortsetzung der Runde noch in diesem Jahr. „Mein Herz ist zwar dafür, doch glaube ich nicht daran, zumal auch kein Training stattfinden konnte bisher.“ Ein Kaltstart ohne Trainingsbetrieb wäre für Spieler und Vereine nicht sinnvoll.

Eine durchwachsene Bilanz zieht Ballweilers Coach Peter Rubeck. „Wir haben unsere Form der Vorbereitung nicht mit in die Runde retten können, uns fehlte teilweise auch die Konstanz und so mussten wir den ein oder anderen Punkt liegen lassen“. Auch verweist er darauf, dass seine Mannschaft gegenüber der letzten Saison noch jünger, unerfahrener geworden sei. In der Winterpause beabsichtige man keine personellen Veränderungen. Er sieht er seinen Kader auch im Spitzenkampf konkurrenzfähig. Rubeck hofft, dass nach dem Jahreswechsel etwas früher als geplant der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann, die jetzt ausgefallenen fünf Begegnungen in den Spielplan integriert und die Saison in vollem Umfang auch zu Ende gespielt werden könne.