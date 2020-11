Dritte Handball-Liga : SV 64: Standortwechsel statt Trainingsstopp

Trainer Stefan Bullacher coacht sein Team derzeit an der Sportschule in Saarbrücken. Foto: maw/Martin Wittenmeier

Zweibrücken Weil Rheinland-Pfalz seine Handball-Drittligis- ten als Amateure sieht und ihnen das Training untersagt, hält der SV 64 Zweibrücken sich in Saarbrücken fit. Möglich machte es die Zugehörigkeit zum HVS.

Statt in der Westpfalzhalle übt der SV 64 jetzt an der Sportschule in Saarbrücken. Das ging nur, weil die Löwen offiziell in Homburg gemeldet sind und dem saarländischen Handballverband angehören. „Das ist das Schlupfloch durch das wir gehen dürfen“, erklärt SV-Trainer Stefan Bullacher auf Merkur-Anfrage.

An der Sportschule haben die SV-Herren die Möglichkeit dreimal in der Woche zu trainieren. Allerdings nur am Nachmittag. „Für eine Herrenmannschaft, in der viele berufstätig sind, ist das nicht optimal“, sagt Bullacher. Bisher sei man dort noch nicht in kompletter Besetzung aufgelaufen. Aber gerade nach der zweiwöchigen Quarantäne wegen des Corona-Falls im Team, sei es natürlich wichtig, dass man überhaupt wieder trainieren könne, sagt Bullacher.