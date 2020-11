Kreistag Neunkirchen : Corona und die Folgen beschäftigen Kreistag

Neunkirchen Beim Kreistag in der Gebläsehalle ging es vor allem um die Auswirkungen der zweiten Pandemie-Welle und Reaktionen der Kreisverwaltung darauf.

Informationen rund um die Pandemie – und das aus erster Hand – prägten die Sitzung des Kreistags am späten Donnerstagnachmittag. Der Abstandswahrung wegen war man von Ottweiler nach Neunkirchen in die Neue Gebläsehalle umgezogen. Bevor Covid 19 dort zum alles beherrschenden Thema wurde, zog Klimaschutzmanagerin Lilly Metzker Bilanz. Im Dezember läuft ihre geförderte Stelle nach drei Jahren aus. Im Anschluss informierte Kreisbauamtsleiter Thorsten Mischo über das Ergebnis des Vergabeverfahrens bezüglich des Neubaus der Gemeinschaftsschule Neunkirchen Stadtmitte. (Bericht folgt)

Zügig beschlossen wurden alle Punkte rund um den Jahresabschluss 2019 der Tourismus- und Kulturzentrale des Landkreises. Den 543 685 Euro Erträgen der TKN stehen Aufwendungen in Höhe von 888 166 Euro gegenüber, was einen Jahresverlust von 345 166 Euro generiert. Deutlich mehr Gesprächsbedarf bestand bei Top 8. Ersuchte doch die Verwaltung das Gremium, dringende Personalentscheidungen mit Bezug zur Pandemie vorübergehend an den Landrat zu übertragen. Wobei man aufgrund mangelnder Prognostizierbarkeit unmöglich den Bedarf zahlenmäßig einzugrenzen vermag, wie es Grünen-Fraktionschef Mario Bost angeregt hatte. „Derzeit können wir nicht abschätzen, wie viele Kräfte wir noch zusätzlich akquirieren müssen“, sagte Landrat Sören Meng. Fakt sei allerdings: „Der Markt ist relativ hart umkämpft, wir müssen schnell sein.“ Was letztlich auch der Grund für einen einstimmigen positiven Ratsbeschluss diesbezüglich gewesen sein dürfte.