Kreis Neunkirchen : LIGA will Klarheit bei Finanzierung

LIGA will Klarheit bei Finanzierung

Kreis Neunkirchen Die LIGA der freien Wohlfahrtspflege Saar und die Landesstelle für Suchtfragen fordern zu Finanzierung der Suchtberatungsstellen verbindliche Förderrichtlinien für alle saarländischen Landkreise.

Im Saarland erreichten im Jahr 2019 sieben Suchtberatungsstellen an 16 verschiedenen Standorten rund 3800 Abhängigkeitskranke und ihre Angehörige.

Derzeit wird im Saarland die Suchtkrankenhilfe finanziell neu strukturiert. Das Land übernimmt zukünftig die Kosten für die Suchtprävention, die Kreise für die Suchtberatung. „Dabei ist wichtig, dass Suchtprävention und Suchtberatung, auch wenn sie bei unterschiedlichen Trägern angesiedelt sind, weiterhin vernetzt zusammenarbeiten“, erläutert Andreas Heinz, Vorsitzender der Landesstelle. In der praktischen Arbeit sind Beratung und Prävention nicht trennscharf voneinander abzugrenzen. Deshalb müssten die Mitarbeitenden Hand in Hand arbeiten, etwa wenn sie in derselben Familie tätig sind, betont Heinz.