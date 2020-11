Stadtrat Neunkirchen : Bedarf an Förderung wächst bei Abc-Schützen

Hier, wo jetzt noch das Clubheim des FV Neunkirchen steht, zwischen Steinwald- und Krebsberg-Gymnasium, soll eine neue Grundschule entstehen. Foto: Stefan Holzhauser

Neunkirchen Die Stadt Neunkirchen hat einen neuen Entwicklungsplan für ihre Schulen vorgestellt.

Wer hätte das vor wenigen Jahren gedacht? Im aktuellen Schulentwicklungsplan der Stadt Neunkirchen wird die Notwendigkeit einer weiteren Grundschule unterstrichen. Nachdem der demografische Wandel für manche kleine Schule im ländlichen Raum das Ende bedeutete - von viel Protest unter den Eltern begleitet - geht die Reise jetzt in die entgegengesetzte Richtung, zumindest, was die Stadt betrifft. Im Schulentwicklungsplan, vom Stadtrat diese Woche ohne Diskussion gebilligt, heißt es: „Steigende Schülerzahlen durch Geburtenanstieg, eine vermehrte Zuwanderung aus Osteuropa, dadurch bedingt steigender Bedarf an Förderunterricht und sinkende Klassenteiler durch die Zunahme nicht Deutsch sprechender Grundschüler führen zu einem enorm gestiegenen Bedarf an Klassen- und Förderräumen an den städtischen Grundschulen.“

Neunkirchen hat auf die veränderte Situation bereits reagiert und treibt die Planungen für einen Standort in der Fernstraße voran (die SZ berichtete). Oberbürgermeister Jörg Aumann (SPD): „Anhand der zu erwartenden Schülerzahlen nach Auswertung des Meldeamtes fehlen in der Innenstadt der Kreisstadt Neunkirchen Raumkapazitäten für zehn Klassen. Das sieht auch das Ministerium für Bildung und Kultur so. Wir gehen davon aus, dass wir mit dem Bau der neuen Grundschule diesen Bedarf auffangen.“ Wie es mit den Schülerzahlen auf längere Sicht weitergeht, wisse man nicht. Auch die oft alte Bausubstanz und wachsender Bedarf an Förderräumen spielt eine Rolle bei den Planungen der Stadt. Gerade der Bedarf an Förderunterricht sei an den Schulen stark gestiegen. Der Schulentwicklungsplan schaut zugleich weiter in die Zukunft: „Mit dem seitens der Bundesregierung angedachten Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen ab 2025 und dem sich daraus ergebenden umfangreichen Betreuungs- und Versorgungsaufwand wächst der Raumbedarf an Schulen weiter.“

Schülerzahlen und die dafür notwendigen Räume sind das eine, Digitalisierung und Corona in diesem Jahr das andere. Die Hygienepläne des Bildungsministeriums sorgen in diesen Tagen für viel Diskussion. Dass die Klassenteiler, also die Zahl der jungen Menschen pro Klasse, mittlerweile flexibler sind, hat nach Auskunft der Verwaltung andere Hintergründe. OB Aumann: „Die kleineren Klassenteiler begründen sich nicht aus der Corona-Pandemie, sondern aus der Zunahme der Kinder an den Grundschulen, die kaum Deutsch sprechen. Es gilt eine Richtzahl von 29 Schülerinnen und Schüler pro Klasse. Sind unter diesen 29 Kindern in jeder der gebildeten Klassen einer Klassenstufe mindestens vier ausländische Schülerinnen und Schüler, die nach Feststellung der Schulleitung keine ausreichenden Deutschkenntnisse besitzen, gilt abweichend die Richtzahl 25 Schülerinnen und Schülern.“ Die Bachschule gelte als Schule mit besonderen Herausforderungen. Aus diesem Grund hat das Bildungsministerium dort den Klassenteiler auf 20 herabgesenkt.