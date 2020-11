Basketball-Landesliga : „Riss kann durch eine ganze Generation gehen“

VTZ-Spielertrainer Denis Rendgen (links) hat geminsam mit Jugendkoordinator Tim Burkholder (rechts) viel in die Nacwuchsarbeit investiert. Corona bremst die großen Bemühungen erneut aus. Foto: maw/Martin Wittenmeier

Zweibrücken Der Saisonstart der Basketball-Landesliga Rheinhessen/Pfalz war ohnehin schon einmal verschoben worden. Noch vor dem ersten Spiel der VT Zweibrücken ist nun die nächste Zwangspause angesagt. Trainer Denis Rendgen sorgt sich in dieser schwierigen Phase vor allem um den gerade so erfolgreich aufgebauten Nachwuchsbereich.

Das „chaotische“ Sportjahr dauert an. Erst wurde der Saisonstart für die Basketballer der VT Zweibrücken in der Landesliga Rheinhessen-Pfalz von September auf Anfang November verschoben. Noch bevor der erste Ball gespielt war, folgte nun die erneute Zwangspause. Verbunden mit der Entscheidung des Basketballverbands Rheinland-Pfalz (BVRP), dass – Stand jetzt – nur eine einfache Runde (ohne Hin- und Rückspiel) absolviert, dass es keine Absteiger aus der Liga geben wird. Wenn alle Mannschaften zumindest einmal gegen jedes andere Team gespielt haben, dann wäre zumindest aber „die Möglichkeit gegeben, eine aufstiegsberechtigte Mannschaft zu benennen“, schrieb der BVRP. Der neue Beginn ist nun für das Wochenende 16./17. Januar anvisiert. „Es ist im Moment alles ein bisschen schwierig“, sagt Denis Rendgen, begleitet von einem tiefen Seufzer.

Gut acht Monate ist es her, dass der VTZ-Spielertrainer mit seinem Team letztmals um Punkte gekämpft hat. „Das ist verdammt lang.“ Am gestrigen Sonntag hätten die Zweibrücker nach der ersten Verschiebung nun beim 1. FC Kaiserslautern II endlich in die Runde starten sollen. „Doch selbst, wenn wir jetzt losgelegt hätten, wäre es irgendwie ohne großen sportlichen Reiz gewesen“. Die Rahmenbedingungen in der Vorbereitung auf diese Saison seien für die Mannschaften komplett unterschiedlich gewesen. „Manche Vereine konnten trainieren, manche gar nicht, andere nur eingeschränkt“, glaubt Rendgen, dass auch diese Tatsache mit zu der Entscheidung beigetragen hat, „die Saison jetzt auf Eis zu legen“. Über den von Bund und Ländern vorerst beschlossenen Stillstand des Amateursport bis 30. November hinaus.

Dieses ständig Hin und Her, die lange Phase ohne Wettkampf „macht es schwer, die Motivation zu finden, den Antrieb, für was man eigentlich trainiert“. Das sei zuletzt im Training deutlich geworden. Doch auch das steht jetzt wieder still – zumindest für diesen Monat. „Sportlich gesehen ist das gar nichts. Wenn man die Entscheidungen natürlich auch nachvollziehen kann“, betont Rendgen. „Es ist eine Mischung aus Verständnis, Enttäuschung und Frust“, gibt er Einblicke in seine Gefühlslage.

Ohnehin hatte der VTZ-Coach seine Mannschaft vor einer schwierigen Saison gesehen. „Wir hatten doch viele Ausfälle, verletzungsbedingt, durch Privates, durch berufliche Veränderungen oder Spieler im Auslands-Semester. Da hatten wir schon Planungsprobleme.“ Da auch Leistungsträger zumindest für Teile der Hinrunde ausgefallen wären. Wenn die erste Verschiebung des Saisonstarts in den November den VTZ-Herren daher auch nicht ganz ungelegen kam, will man als Basketballer irgendwann aber einfach gerne wieder aufs Feld zurück. „Wir haben viele Jugendliche im U14- und U12-Bereich, die alle noch gar kein Spiel hatten, die den ganzen Sommer darauf hin trainiert haben, endlich eine Runde zu spielen“, erklärt der 28-Jährige. Erstmals hatten die VTZler auch in den Minibereich investiert, erstmals seit langem mal wieder drei Jugendmannschaften – U12, U14 und U20 – sowie zwei Herrenteams am Start. „Da konnten wir uns nicht beschweren. Auch die Trainingseinheiten bei den Jugendlichen waren echt gut besucht. Viele haben den Sport neu entdeckt.“

Doch die Corona-Krise und ihre Auswirkungen auf den Amateursport, die erneute Pause machten es schwieriger als ohnehin schon, „den Nachwuchs bei der Stange zu halten“. Natürlich seien diese Bemühungen in den Vor-Corona-Monaten und auch in diesem Sommer nicht umsonst gewesen. Die VTZ-Korbjäger haben gesehen, dass Interesse für den Sport da ist, haben etwas aufgebaut. Doch die Anstrengungen rund um die Nachwuchsgewinnung, das Training, das Üben und Verbessern laufen jetzt gerade wieder ins Leere.

„Man läuft auch Gefahr, je nachdem wie lange der ganze Spaß nun noch andauert, dass da ein Riss durch eine ganze Generation geht. Wenn die Jungs gerade 15, 16 Jahre alt sind – da fangen die wenigsten nochmal mit einer neuen Sportart an“, macht Rendgen klar. Verliere man dann auch noch Spieler aus der U14 und U12, „dann ist schnell mal mehr als nur ein ganzer Jahrgang weg“.

Doch nach den guten Erfahrungen im Sommer, nach dem ersten Lockdown will Denis Rendgen seinen Optimismus nicht verlieren. „Mitgliedertechnisch und vom Zulauf her sind wir gut durch die Corona-Krise gekommen – bis hierhin. Ich bin da noch guter Dinge, wir haben echt viele Jugendliche und Kids am Start und ich kann mir vorstellen, dass die auch nach dieser Pause zurückkehren.“ Wie schon nach den Sommerferien. „Zuletzt war der Jugendbereich echt gut besucht.“ Doch einfach nur trainieren, trainieren, trainieren reicht irgendwann vielleicht auch nicht mehr. „Irgendwann wollen die Jungs einen Wettkampf bestreiten“, sieht der VTZ-Coach die Gefahr, dass das Interesse nun verloren gehen könnte. „Gerade bei den Kids von heute, die viel elektronisch, auch im E-Sport, unterwegs sind, gibt es unzählige Hobbys und Freizeitbeschäftigungen, die mit dem Verein auf eine gewisse Art und Weise konkurrieren. Wenn ich nicht raus, wenn ich keinen Sport machen kann, dann suche ich mir eben andere Interessen – und dann nochmal den Hintern hoch zu kriegen, ist schwierig.“

Daher bleibe den Zweibrücker Basketballern nur, zu schauen, wie sie durch den November kommen, zu hoffen, dass sie im Dezember nochmal in die Halle können. Ob nun tatsächlich noch vor Weihnachten oder doch erst im Januar, „erst dann werden wir sehen, ob wir Verluste haben“.

Natürlich befänden sich derzeit die meisten Vereine in der gleichen Lage. Viele bangen um Leistungsrückschritte, um schwindende Sportler oder gar ihre Existenz. Zumindest von letzteren Ängsten sieht sich der Basketball-Abteilungsleiter des Großvereins VT Zweibrücken derzeit verschont, auch, weil die Randsportart in der Landesliga finanziell nicht von Zuschauereinnahmen abhängig ist. „Aber im Verband könnte es da auch spannend werden. Wir sind ganz gut abgesichert, ich denke aber nicht, dass das unbedingt in allen Vereinen der Fall ist. Gerade, wenn es Richtung Ober- oder Regionalliga geht, wo teilweise Spielergehälter gezahlt werden, mit Sponsoren- oder Zuschauereinnahmen gerechnet wird, da wird es sicher den ein oder anderen Verein geben, der Probleme hat“, sagt Rendgen.