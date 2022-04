Leichtathletik : Timo Braun überrascht sich selbst

Rehlingen/Homburg Der junge Leichtathlet vom TV Homburg gewinnt Saar-Titel der U14 über 2000 Meter.

Timo Braun vom TV Homburg ist neuer U14-Jugend-Saarlandmeister im 2000-Meter-Lauf. In neuer persönlicher Bestzeit von 7:25,94 Minuten setzte sich der Schüler des Homburger Gymnasiums Johanneum bei den Titelkämpfen am Wochenende in Rehlingen durch. Braun (Jahrgang 2009) verbesserte dabei seine alte Bestmarke, die er im September vergangenen Jahres aufgestellt hatte, um fast zehn Sekunden.