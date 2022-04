Fußball-Regionalliga : FCH kommt in Unterzahl nur zu einem 0:0 gegen Gießen

FCH-Stürmer Patrick Dulleck nimmt es in dieser Szene gleich mit zwei Gießenern auf. Der Homburger vergab nach der Pause zwei gute Chancen, beide Male schoss er am Tor der Gäste vorbei. Foto: IMAGO/Jan Huebner/IMAGO/Jan Huebner/Kleer

Homburg Homburger verpassen Heimsieg gegen Kellerkind.

Der FC Homburg kann in der Fußball-Regionalliga Südwest scheinbar nicht mehr gewinnen. Gegen Kellerkind FC Gießen mussten sich die Grün-Weißen am Dienstagabend vor nur 550 Zuschauern im Waldstadion mit einem 0:0 begnügen. Dabei hatte der FCH nach einem Platzverweis gegen Innenverteidiger Stefano Maier, der wegen Meckerns Gelb-Rot sah (70.), in der Endphase in Unterzahl sogar Glück, dass Torwart David Salfeld mit mehreren starken Paraden das Siegtor der Gäste verhinderte. Kurz vor Schluss verpasste Shako Onangolo freistehend noch einen Hochkaräter für den FCH (92.). Für Homburg war es nach dem 0:0 gegen die TSG Balingen das zweite Heimspiel in Serie ohne eigenes Tor und die vierte Liga-Partie in Folge ohne Sieg.