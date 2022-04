Fußball-Regionalliga Südwest : Das zweite Gesicht des FC Homburg

Aalen Auf den Pokalerfolg gegen Saarbrücken folgt in der Regionalliga eine 0:4-Klatsche in Aalen. Trainer Wenzel stinksauer.

„Wenn man das Auftreten und die Leistung aus dem Spiel gegen Saarbrücken mit den 90 Minuten in Aalen vergleicht, kann man nicht verstehen, das bis auf Dulleck die gleiche Mannschaft auf dem Platz stand“, sagte Wenzel und fügte an: „Man kann es sich nicht leisten, sich nicht auch gegen die Teams aus der unteren Tabellenhälfte so zu motivieren, dass man an seine Leistungsgrenze herankommt, um auch diese Spiele zu gewinnen.“ Das Auftreten seines Teams sei eine Schande und einfach nicht nachvollziehbar gewesen. „So kommen wir nicht weiter. Wir bringen Topleistungen gegen die Spitzenteams oder wie nun im Pokal gegen den FCS, sind aber nicht in der Lage, regelmäßig gegen die Teams aus dem Mittelfeld oder der Abstiegszone unser mögliches Potenzial abzurufen.“ Wenzel kündigte an, in der kommenden Saison genügend neue Spieler zu verpflichten, auch junge Talente, die nach vorne kommen und dafür alles geben wollen. Viele Spieler in seinem Kader kapierten einfach nicht, dass man nicht nur in Topspielen glänzen kann. So nämlich bleiben die Homburger hinter den eigenen Erwartungen zurück, liegen als Sechster mit 47 Zählern ein gutes Stück hinter den Spitzenteams aus Ulm (61 Pkt.) und Elversberg (58) zurück.