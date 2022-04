Fußball-Regionalliga : Der FC Homburg trifft das Tor nicht mehr

Auch Homburgs treffsicherstem Spieler Markus Mendler (links) – hier im Zweikampf mit dem Gießener Ben-Luca Fisher – war am Dienstagabend kein Tor vergönnt. Foto: Markus Hagen

Homburg Der Fußball-Regionalligist kommt gegen den FC Gießen trotz guter Chancen nicht über ein torloses Remis hinaus. Für den FCH war es das nunmehr vierte Ligaspiel ohne Sieg. Torwart Salfeld rechtfertigt Vertrauen. Mindestens zehn Spielerverträge werden nicht verlängert.

Nach 90 spannenden aber torlosen Minuten freuten sich nur die Spieler des FC Gießen. Das Kellerkind aus Hessen entführte im Spiel der Fußball-Regionalliga Südwest am Dienstagabend vor nur 550 Zuschauern im Waldstadion einen Zähler beim FC Homburg.

Die Saarpfälzer haderten vor allem mit den Entscheidungen der Unparteiischen Fabienne Michel. „Es hätte zwei Elfer für uns geben müssen“, meinte FCH-Trainer Timo Wenzel. Auch Gießens Übungsleiter Daniyel Cimen räumte ein, „dass wir in der einen oder anderen Szene Glück hatten.“ Seine Mannschaft hatte in den letzten zwei Wochen coronabedingt kein Spiel mehr bestritten. „Trotz fehlender Spielpraxis hatten wir Möglichkeiten. Den Punkt nehmen wir mit. Der könnte noch ganz wichtig für den Klassenerhalt sein“, sagte Cimen.

Info Mindestens zehn Verträge werden nicht verlängert Zur kommenden Saison wird es beim FC Homburg einen Umbruch geben. Mit Ivan Sachanenko, Jannis Reuss, Daniel Di Gregorio, Stefano Maier, Marco Hingerl, Loris Weiß, Niklas Doll, Abdul Sankoh, Patrick Dulleck und Seonghoon Cheon werden zehn Spieler kein neues Vertragsangebot erhalten. Patrick Lienhard wechselt zum SC Freiburg II. Mart Ristl (bis 2024) und Tim Stegerer (bis 2023) haben ihre auslaufenden Verträge verlängert. Die Torhüter David Salfeld und Niklas Knichel sowie Luca Plattenhardt, Philipp Schuck, Mika Gilcher, Markus Mendler und Philipp Hoffmann besitzen noch ein bis 2023 gültiges Arbeitspapier. Mit den übrigen Spielern will der Verein Gespräche führen. Bei Thomas Gösweiner, der sich vor acht Monaten einen Kreuzbandriss zuzog, möchte der FCH den Heilungsprozess abwarten.

Möglichkeiten hatte seine Mannschaft in der Tat, vor allem in den letzten 20 Minuten. Da spielte Homburg nach einer Gelb-Roten Karte gegen Stefano Maier nämlich in Unterzahl. Nach rüdem Foul von Gießens Nikola Trkulja an Markus Mendler beschwerte sich Maier aus Sicht der Unparteiischen zu vehement und wurde mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen, nachdem er sich kurz zuvor für ein Foul die erste Gelbe abgeholt hatte (55.)

Homburg hatte im ersten Spielabschnitt ein Chancenplus. So klärte Gießens Torwart Frederic Löhe nach vier Minuten einen Schuss aus 20 Metern von Serkan Göcer. Drei Minuten später hatten zwar auch die Gäste durch einen abgefälschten Ball von Tobias Reithmeir ihre erste Gelegenheit. Doch die Hausherren waren das dominante Team. Nach 14 Minuten startet FCH-Winterneuzugang Shako Onangolo auf dem Flügel durch. Doch seine Hereingabe verpassten sowohl Mendler als auch Patrick Lienhard knapp. Nach einer knappen halben Stunde drang Onangolo in den Strafraum der Hessen ein und ging im Zweikampf mit Reithmeir zu Boden. Doch die Pfeife von Michel blieb stumm (26.). Mart Ristl vergab die nächste gute Chance für den FCH (29.), ehe auch Gießen wieder ein offensives Lebenszeichen sendete. Das hatte es aber in sich: Ko Sawada tauchte völlig frei vor Homburgs Torhüter David Salfeld auf. Doch der Homburger Schlussmann behauptete sich im Eins-gegen-eins (33.). Auf der Gegenseite hatten dann wieder Lienhard (38.) und Luca Plattenhardt (41.) die Führung für die Gastgeber auf dem Fuß. Bei Plattenhardts Schuss rettete Gießens Verteidiger Marian Sarr gerade noch für seinen bereits geschlagenen Torhüter Löhe. Die wenigen Zuschauer im Waldstadion sahen trotz fehlender Tore eine muntere Partie mit vielen Chancen.

Das änderte sich aber nach dem Seitenwechsel. Die Partie verflachte ein wenig. Auch weil Homburg nicht mehr so zwingend im Angriffsmodus unterwegs war. Zwei Chancen durch Patrick Dulleck hatten die Saarpfälzer trotzdem noch. Ein abgefälschter Schuss des Stürmers (50.) strich am Gießener Kasten vorbei. Und in der 68. Minute setzte Dulleck den Ball erneut neben das Gehäuse. Davor hatte sich die nächste knifflige Szene im Strafraum der Gäste ereignet. Gießens Leonidas Tiliudis erwischte Lienhard mit dem Ellenbogen am Kopf. Wieder blieb der Pfiff aus (53.).

Nach dem Platzverweis gegen Maier, den Wenzel als „maßlos übertrieben“ bezeichnete, kam Gießen zu mehreren Gelegenheiten. Die größte vergab Nikola Trkulja, der in der 83. Minute am starken Salfeld scheiterte. Auch gegen Dennis Owusu (89.) reagierte Salfeld glänzend – und rechtfertigte so das Vertrauen, nachdem der langjährige Stammtorwart erst zuletzt wieder für Krystian Wozniak ins Team gerückt war. „Sali hat uns im Spiel gehalten, hat seinen Teil beigetragen, dass wir zu null gespielt haben – was das angeht, sind wir glücklich“, lobte Wenzel den Torwart.

Fast hätten die Grün-Weißen trotz Unterzahl in der Nachspielzeit noch den ‚Lucky Punch‘ gelandet. Onangolo vergab in der 92. Minute die Riesenchance auf das 1:0. Löhe parierte den Schuss des Homburgers aus kürzester Distanz mit einem starken Reflex.