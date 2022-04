Fußball-Saarlandliga : Homburg II ist heiß auf das Ende der langen Zwangspause

Die letzten drei Partien des FC Homburg II in der Saarlandliga fielen alle Corona zum Opfer. Am Mittwoch gegen Hasborn wollen die Grün-Weißen endlich wieder spielen – und natürlich am liebsten wieder jubeln. Foto: Hagen/Markus Hagen

Homburg/Bliesmengen-Bolchen Englische Woche in der Fußball-Saarlandliga: Der FC Homburg II empfängt am Mittwoch Hasborn. Bliesmengen-Bolchen muss zum Spitzenreiter.

An den letzten drei Spieltagen waren die U23-Fußballer vom FC Homburg in der Saarlandliga zum Zuschauen verdammt. Die Partien gegen Herrensohr, Bliesmengen-Bolchen und Mettlach-Merzig wurden coronabedingt alle abgesagt. Am Mittwochabend um 19 Uhr dürfen die Grün-Weißen – wenn ihnen das Virus nicht erneut einen Strich durch die Rechnung macht – gegen den Vorletzten SV Hasborn aber endlich wieder ran. Zur gleichen Zeit steht der SV Bliesmengen-Bolchen im Heimspiel gegen den Spitzenreiter SV Auersmacher vor der schweren Aufgabe, zum ersten Mal im neuen Jahr nicht als Verlierer vom Platz zu gehen.

„Sicher wollen wir gegen Hasborn auf eigenem Platz die Punkte einfahren. Aber man muss sehen, dass wir lange kein Spiel mehr hatten und nicht mehr richtig im Rhythmus sind“, warnt Homburgs Trainer Rizgar Daoud. Außerdem: Der SV Hasborn bekleidet in der Tabelle zwar den vorletzten Rang, ist aber gar nicht schlecht ins neue Jahr gestartet. Die Rot-Weißen gewannen in der Liga gegen Köllerbach (3:1) und das Saarlandpokal-Viertelfinale gegen Verbandsliga-Spitzenteam Ballweiler-Wecklingen (5:4). Am letzten Spieltag musste sich der SVH bei Spitzenreiter Auersmacher nur knapp geschlagen geben (1:2). Mit Führungsspieler Christian Lensch und Trainer Heiko Wilhelm, der früher als Scout beim FCH tätig war, haben die Hasborner zudem Personal in ihren Reihen, das die Saarpfälzer ziemlich gut kennt.

Der FC Homburg II liegt, obwohl er aufgrund der vielen Spielabsagen bis zu vier Spiele weniger bestritten hat als die Konkurrenz, noch immer auf Rang acht. Mit den Nachholpartien im Rücken soll es für den FCH II nun weiter nach oben gehen. „Wir sind heiß, wieder spielen zu können“, sagt Daoud. Ob er auf seinen Co-Spielertrainer Ricky Pinheiro sowie Isa-Arif Papagan und Smail Allal zurückgreifen kann, ist noch ungewiss. Alle drei haben gerade erst eine Coronainfektion hinter sich.