Handball-Oberliga : Löwinnen zuhause erneut bärenstark

Erstmals seit ihrer Operation stand Annalena Frank (am Ball) am Sonntag gegen Bassenheim wieder für den SV 64 Zweibrücken auf der Platte. Beim 32:22-Sieg ihrer Mannschaft gelangen ihr gleich wieder vier Tore. Foto: Norbert Schwarz

Zweibrücken Die Oberliga-Handballerinnen des SV 64 Zweibrücken gewinnen gegen den TV Bassenheim ihr drittes Heimspiel in Folge. Der SV überrollt den als Tabellenzweiten angereisten Gegner mit 32:22. Auch dank acht Treffern von Lucy Dzialoszynski. Die 24-Jährige wird aber nur noch fünf Spiele für Zweibrücken bestreiten.

Die Oberliga-Handballerinnen vom SV 64 Zweibrücken sind zu Hause wieder eine Macht. Die Mannschaft von Trainer Rüdiger Lydorf gewann am Sonntag ihr drittes Heimspiel in Folge – gegen den als Tabellenzweiten angereisten TV Bassenheim setzten sich die Löwinnen klar mit 32:22 (17:8) durch. Der TV war allerdings ersatzgeschwächt angetreten, musste auf vier wichtige Spielerinnen verzichten. Und dennoch: Nach dem Derbysieg gegen Köllertal (38:21) und dem Erfolg gegen Mundenheim (26:20) überzeugten die Zweibrückerinnen erneut durch eine stabile Abwehr und konnten sich im Angriff mal wieder auf ihre Schützinnen Janine Baus (neun Tore) und Lucy Dzialoszynski (acht Tore) verlassen.

Letztere wird allerdings nur noch fünf Spiele für den SV 64 bestreiten. Die 24-Jährige kehrt aus beruflichen Gründen schon in der kommenden Woche in ihre Heimat am Bodensee zurück und wird nächste Saison beim TV Steißlingen in der 3. Handball-Bundesliga auf Torejagd gehen. Dzialoszynski, die sich bei den 64ern auch als Jugendtrainerin engagiert, wird aber zu fünf der letzten sieben Spiele extra aus dem Süden anreisen, um ihr Team im Saisonendspurt zu unterstützen. Bis zum Ende der Spielzeit wird auch die erfahrene Katrin Hoffmann aus der zweiten Mannschaft dauerhaft im Oberligateam bleiben, um zusammen mit den Talenten aus der U21 die vielen Ausfälle zu kompensieren.