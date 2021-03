Amateurfußball : Joshua Penth verlässt den TSC

Zweibrücken Der Verteidiger schließt sich nach der Saison Borussia Neunkirchen an.

(mire) Fußball-Landesligist TSC Zweibrücken muss in der nächsten Saison ohne Abwehrspieler Joshua Penth auskommen. Der 23-Jährige schließt sich Saarlandligist Borussia Neunkirchen an. Das teilten die Neunkircher mit.

Penth war zur Saison 2017/18 von der zweiten Mannschaft des FC Homburg an den Wattweiler Berg gewechselt. Dort entwickelte er sich in den vergangenen drei Spielzeiten zur Stammkraft. In der derzeit unterbrochenen Runde stand er in allen sechs Spielen von Beginn an auf dem Feld. Insgesamt bestritt Penth 37 Partien für die Zweibrücker und erzielte zweiTore.